Vor geplantem Abbruch Stollen unter Parkhaus am Bahnhof Waiblingen entdeckt

Waiblingen. Die Tage des P&R-Parkhauses am Bahnhof sind gezählt. Schon zum zweiten Mal hat der Gemeinderat beschlossen, die marode Parkgarage abzubrechen, damit an deren Stelle neu gebaut werden kann. Bis das neue Parkhaus steht, müssen sich die Autofahrer auf Unannehmlichkeiten einstellen. In der Zwischenzeit wurde bei einer Untersuchung des Baugrunds eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht.