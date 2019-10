Vor Pokalspiel in Hamburg Trotziger Optimismus beim VfB Stuttgart

Stuttgart.

Das 2:6-Debakel des VfB Stuttgart beim HSV hat bei Trainer Tim Walter zumindest äußerlich keinerlei Spuren hinterlassen. Gut gelaunt und mit einem Lächeln im Gesicht trat der 43-jährige Fußballlehrer am Montagvormittag auf das Podium im Pressekonferenzraum. „Ich habe genug Krisen durchlebt in meiner Karriere. Ich kann damit umgehen und gut schlafen“, sagte Walter, dem die drei Pleiten in Serie weniger aufs Gemüt schlagen als so manchem Fan. Es herrscht trotziger Optimismus rund um den Cannstatter Wasen. „Wenn du beim VfB spielst, hast du immer Druck“, so Walter, „das ist einfach so. Von daher müssen wir die Jungs erziehen, mit dem Druck umzugehen.“