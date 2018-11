Vorerst bis Weihnachten Halil Altintop ergänzt VfB-Trainerteam

Altintop hat erst vor wenigen Monaten beim 1. FC Kaiserslautern seine aktive Karriere beendet. In seiner Zeit beim FC Augsburg (2013 bis 2017) war er Spieler unter Markus Weinzierl. Der gebürtige Gelsenkirchener stand in 351 Bundesliga-Spielen für den FC Schalke (2006 bis 2010), Eintrach Frankfurt (2010 bis 2011) und Augsburg auf dem Rasen und ist der türkische Rekord-Bundesligaspieler. Für die türkische Nationalmannschaft lief der Mittelfeldspieler 38 Mal auf.

Zuletzt erwarb er in einem dreiwöchigen Lehrgang die DFB-Elite-Jugend-Lizenz und hospitierte bei RB Leipzig. „Ich versuche herauszufinden, ob ich all die Anforderungen, die an die Trainer-Position gerichtet sind, erfüllen kann, ob ich da erfolgreich sein kann. Wenn ich daran glaube, dass ich da gute Arbeit leisten kann, werde ich dabei bleiben“, sagt Altintop vor wenigen Wochen in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen.