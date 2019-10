Vorstandschef erklärt Hintergründe Volksbank schließt Filialen im Rems-Murr-Kreis

Volksbank setzt auf Bankgeschäfte am Telefon

Dabei gibt es einen überraschenden Trend: Volksbank-Kunden greifen immer mehr zum Telefonhörer. Von sieben Uhr morgens bis 19 Uhr abends ist das sogenannte Kundendialog-Center der Volksbank ab Dezember erreichbar - zwölf Stunden am Tag, eine Stunde länger als bisher.

Am Telefon können Kontostände abgefragt, Daueraufträge bearbeitet oder Überweisungen getätigt werden. 50 Mitarbeiter arbeiten in dieser Einrichtung in der neuen Volksbank-Zentrale in Bad Cannstatt. 500 000 Anrufe pro Jahr werden derzeit verzeichnet. Tendenz: weiter steigend.

Zehn Standorte werden geschlossen

Stefan Zeidler will den Service am Telefon weiter ausbauen. „Wir reagieren derzeit nur auf die Wünsche unserer Kunden. Künftig wollen wir die Menschen aktiver ansprechen.“ Mehr Beratung am Telefon, Online-Banking und persönliche Beratung bei schwierigen Finanzfragen - der Volksbank-Chef will diese Möglichkeiten besser verzahnen.

Aber nicht alle Filialen werden dafür künftig gebraucht. Zehn Standorte schließt die Volksbank, davon sieben im Rems-Murr-Kreis. Drei Filialen werden komplett dichtgemacht, sieben in Selbstbedienungs-Standorte mit Automaten umgewandelt. Zusätzlich werden neun Filialen, darunter sechs im Kreis, nur noch an zwei oder drei Tagen in der Woche öffnen. Insgesamt bleiben der Volksbank 60 Filialen erhalten. Dazu kommen 30 SB-Standorte und 16 weitere Geldautomaten. Die neuen Öffnungszeiten gelten ab 9. Dezember. Die Filialschließungen werden zum 14. Februar 2020 vollzogen, die Umwandlung in SB-Standorte zum 17. Februar.

Entlassungen wird es wegen der Filialschließungen nicht geben. „Wir haben für alle betroffenen Mitarbeiter eine Lösung gefunden“, berichtet Zeidler.

Zunehmende Vorschriften für Bankgeschäfte bereiten dem Chef Sorgen

Sorge bereitet dem Volksbank-Chef die zunehmende Zahl an Vorschriften und Formblättern für das Bankgeschäft. Zeidler: „Sie können heute in der Mittagspause keine Daimler-Aktie mehr kaufen. Dafür reichen 30 Minuten nicht. Die Kunden verstehen das nicht mehr.“

Was ist mit den Bankgebühren? Bleiben die stabil? Auch hier will Stefan Zeidler nicht mehr versprechen, als er in Zukunft halten kann. „Die Dinge sind im Fluss“, sagt er. Niemand weiß etwa, wie lange die Niedrigzinsphase noch andauert. Eines sei für ihn aber klar: „Kunden, die mit uns eine breite Beziehung pflegen, werden immer bessere Preise erhalten als Kunden, die nur ein Produkt kaufen.“