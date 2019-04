Während der gesamten Osterferien Waiblinger Straße in Kernen-Rommelshausen gesperrt

Mit Schulbeginn soll es keine Einschränkungen mehr geben

Von Montag, 29. April, an soll es mit Schulbeginn dann keine Einschränkungen des Straßenverkehrs mehr geben, teilt Ralf Bulling, Sachgebietsleiter Tiefbau, mit. Am Straßenrand könne aber noch gearbeitet werden. Auch Bus- und Bahnfahrer sind von der Sperrung betroffen, denn die Bushaltestelle „Bahnhof“ wird nicht angefahren. Zusätzlich entfallen laut Gemeinde in beiden Fahrtrichtungen die Haltestellen „Lilienstraße“ in Rommelshausen und „Sommerhalde“ sowie „Neue Rommelshauser Straße“ in Waiblingen.

In Fahrtrichtung Stetten können in Waiblingen zusätzlich die Haltestellen „Blumenstraße“, „Untere Mayenner Straße“ und „Stauferschule“ nicht bedient werden. Ersatzweise werden in Waiblingen die Haltestellen „Devizesstraße“ und „Jesistraße“ und in Rommelshausen die Haltestelle „Fellbacher Straße“ bedient. Der Expressbus wird über Fellbach fahren. Der Nachtbus wird in dieser Zeit ebenfalls über Fellbach umgeleitet.

Geänderte Fahrzeiten

Aufgrund der Umleitung werden sich auch die Fahrzeiten ändern. Diese können im Internet abgerufen oder den Aushangfahrplänen an den Bushaltestellen entnommen werden.

Weil auf der Strecke zwischen Waiblingen und Grunbach momentan an den Gleisen gearbeitet wird (wir berichteten), kommt es zu weiteren Einschränkungen. Es werden Busse als Schienenersatzverkehr (SEV) eingesetzt. Laut Reinhold Willing von der Pressestelle der Deutschen Bahn sind zwischen der Bushaltestelle „Karlstraße“ in Rommelshausen und dem Bahnhof in Waiblingen, Haltestelle „Ameisenbühl“, zehn Minuten Fahrzeit eingeplant. Ein Halt in Fellbach ist mit dem SEV nicht vorgesehen. „Fahrgäste, die den SEV nutzen, sollten sich frühzeitig darauf einstellen und mehr Reisezeit einplanen“, empfiehlt Willing.

Gleisarbeiten

Die Gleisarbeiten dauern bis Freitag, 10. Mai, an. Während der Arbeiten wird der Streckenabschnitt zwischen Waiblingen und Grunbach in unterschiedlichen Bauphasen komplett oder teilweise für den Zugverkehr gesperrt und damit unterschiedlich nutzbar sein.

Bis Samstag, 20. April, um 6.30 Uhr werden die Züge zwischen Waiblingen und Grunbach durch Busse ersetzt.

Zwischen Samstag, 20. April, von 6.30 Uhr an, bis Montag, 6. Mai, um 4.30 Uhr, verkehrt die S 2 wieder zwischen Waiblingen und Schorndorf, allerdings im Halbstundentakt. Nachts ersetzen Busse die S-Bahn.