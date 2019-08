Während der Sommerferien Schulen und Kitas in Waiblingen werden saniert

Digitalisierung an den Gymnasien

Im nahen Salier-Gymnasium herrscht trotz Sommerferien Betrieb: Sekretariat und Rektorat bekommen für 15 000 Euro eine neue Akustikdecke für weniger Geräuschentwicklung. Die Arbeiten zur Digitalisierung des zur „Beginn-Schule“ auserkorenen Hauses wurden schon mit der Sanierung abgeschlossen. Anders beim Staufer-Gymnasium, das auf ausdrücklichen Wunsch der Gemeinderatsmehrheit und gegen die ursprünglichen Pläne der Verwaltung ebenfalls als „Beginn-Schule“ digitalisiert wird. Drei Räume werden diesen Monat für 15 000 Euro entsprechend ausgestattet.

Viel Arbeit gibt es auch an der Friedensschule. Die Fachräume für Physik und Chemie werden auf den neuesten Stand gebracht, was allerdings noch etwa bis April dauert. Kosten: 735 000 Euro. In der Sporthalle der Friedensschule wird die ramponierte Sanitärtechnik für eine Million Euro erneuert. Die Räume werden im Wechsel saniert, so dass die Halle immer benutzbar bleibt. Saniert wird – wie ausführlich berichtet – für zwei Millionen auch die Neustädter Gemeindehalle. Brandschutz und Lüftung stehen im Mittelpunkt.

In Beinstein wird die Kita in der Remsgartenstraße energetisch und brandschutztechnisch saniert. Das i-Tüpfelchen dabei wird eine Brandschutz-Rutsche sein, welche die Kinder nicht nur im Notfall benutzen können, sondern auch zum Spielen und Üben. Kosten: 270 000 Euro. Im Kindergarten Obsthalde wird bis Ende September für 130 000 Euro der Sanitärbereich saniert. In der Lindenschule Hohenacker wurde mit Brandschutzmaßnahmen begonnen, die bis Ende der Herbstferien beendet sein sollen und etwa 250 000 Euro kosten.