Während Sanierung der Hauptstraße Einschränkungen in der Alfdorfer Ortsdurchfahrt

Diese Woche hat der Bau des neuen Abwasserpumpwerks begonnen. Dies war auch der Startpunkt für eine umfassende Sanierung der Ortsdurchfahrt. Denn künftig gibt es in Alfdorf nur noch eine Kläranlage in Leineck. Um das Abwasser zuführen zu können, ist die Verlegung von Druckleitungen notwendig. Zum einen vom Pumpwerk am Haldenweg Richtung Hauptstraße und Pfahlbronn – zum anderen auch unter der Ortsdurchfahrt selbst. In diesem Zuge wird die sanierungsbedürftige Landesstraße bald grundlegend saniert.

Baumaßnahme wird im März 2020 beginnen

Dies wird in sechs Abschnitten erfolgen, wie Planer Matthias Strobel am Donnerstagabend vor knapp hundert interessierten Bürgern in der Alten Halle erklärte. Dabei werden innerorts 850 Meter Druckleitung verlegt, auf einer Länge von 220 Metern Kanäle und auf 400 Metern Wasserleitungen ausgewechselt. Beginnen wird die Baumaßnahme im März 2020 zunächst mit dem Abschnitt von der Einmündung in die Vorstadtstraße bis zur Einmündung in die Untere Bühlstraße.

In Ein- bis Zweimonatsschritten wird die Sanierung dann bis in Richtung der westlichen Ortsausfahrt fortschreiten. In diesem Zuge werden auch Kabelleitungen erneuert. Von Mai bis Oktober wird parallel die Druckleitung vom Pumpwerk bis zur Hauptstraße verlegt. Und zeitgleich erfolgt außerorts entlang der Landesstraße bis Pfahlbronn auf 725 Metern die Verlegung der Druckleitung und die Auswechslung von 635 Metern Kanal.