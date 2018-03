Wahl-Check Fridi Miller bewirbt sich in Remshalden und Urbach

Remshalden/Urbach.

Die Dauerkandidatin Friedhild „Fridi“ Miller hat auch für die Bürgermeisterwahlen in Remshalden und Urbach Bewerbungen eingereicht. Die selbsternannte „Aufdeckungspolitikerin“, deren Ziel es ist, Bundeskanzlerin zu werden, kandidiert in dutzenden Gemeinden gleichzeitig als Bürgermeisterin. Zuletzt holte sie bei der Wahl in Welzheim insgesamt sechs Stimmen (0,15 Prozent). Auch in Schwaikheim und Plüderhausen versuchte Fridi ihr Glück.