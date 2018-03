Wahl-Check Plüderhausen Hornauer und Miller fechten BM-Wahl an

Plüderhausen.

Am Donnerstag um 24 Uhr endete die Frist für Wahlanfechtungen/Wahleinsprüche gegen die Bürgermeisterwahl in Plüderhausen, die am 25. Februar stattgefunden hat. Was zu erwarten, beziehungsweise zu befürchten war, ist eingetreten: Die zwei Kandidaten, die die mit Abstand wenigsten Stimmen auf sich vereinigten, fechten die Wahl an: Dauerbewerberin Fridi Miller und Thomas Hornauer. Erstere hatte die Wahlanfechtung schon länger getätigt, die von Hornauer ging am Dienstag ein.