Wahl-Check Plüderhausen Noch ein Bewerber: Christian Maier will Bürgermeister werden

Dass er damit liebäugelt, sich in Plüderhausen zu bewerben, hatte Christian Maier bereits bei Facebook mitgeteilt. Er hatte aber damals auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt, er sei noch in der Sondierung.

Nun hat Christian Maier seine Bewerbung für das Amt des Bürgermeisters im Plüderhäuser Rathaus abgegeben. Maier ist von Beruf Vertriebsleiter. Er ist in Offenburg zur Welt gekommen. Er hat das Abitur abgelegt und eine Ausbildung als Technischer Zeichner Maschinenbau absolviert. Außerdem hat er eine Fortbildung „Kontaktstudium Verwaltung“ an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl absolviert. Christian Maier tritt als parteiloser Bewerber an.

Durch Anzeige im „Staatsanzeiger“ aufmerksam geworden

Zu seiner Motivation teilt er gegenüber unserer Zeitung mit: „Ich bin durch eine Anzeige im ,Staatsanzeiger’ von Baden-Württemberg auf Plüderhausen aufmerksam geworden. In der Anzeige war klar erkennbar, dass sich einige Plüderhäuser einen Wechsel an der Spitze der Verwaltung wünschen. Herr Schaffer hat in seiner bisherigen Amtszeit viel für Plüderhausen bewegt, trotzdem wünscht sich ein Teil der Bürgerinnen und Bürger einen neuen Bürgermeister.

In Besuchen vor Ort habe ich schon viele Bürgerinnen und Bürger aus Plüderhausen sowie den Waldkindergarten kennengelernt, um nur ein Beispiel zu nennen. Wer die Geschichte der Entstehung des Waldkindergartens kennt, weiß um die Tatkraft und Offenheit für Neues der Plüderhäuser.

„Zudem stehe ich für eine moderne Verwaltung“

Durch meine langjährige Erfahrung in deMaier: r freien Wirtschaft und durch meine Weiterbildung an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl vereinbare ich zwei Berufsfelder, welche einem bürger- und unternehmensfreundlichen Bürgermeister zusprechen.

Zudem stehe ich für eine moderne Verwaltung, die auch neue Kommunikationswege, wie zum Beispiel Facebook et cetera, einrichten sollte.“

Maier hat bereits in anderen Städten kandidiert

Zu seinem Familienstand schreibt Christian Maier von einer Partnerin und einem 13-jährigen Sohn.

Christian Maier hatte bereits bei anderen Bürgermeisterwahlen kandidiert. In Simonswald im Landkreis Emmendingen, einer Gemeinde mit 3000 Einwohnern, hatte er etwas mehr als acht Prozent der Stimmen erreicht. Zuvor war er bereits erfolglos bei zwei weiteren Wahlen in Baden angetreten. Im Jahr 2014 bekam er in Biberach (Baden) 2,35 Prozent sowie in Wolfach 0,75 Prozent.