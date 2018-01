Wahl-Check Plüderhausen Thomas Hornauer bewirbt sich um das Bürgermeisteramt

Warum möchte Thomas Hornauer Bürgermeister in Plüderhausen werden? „Weil es mir Spaß macht, weil ich was bewegen will“, sagt Hornauer gegenüber unserer Zeitung. Er suche auch eine neue Herausforderung. Warum das? Das Lichtkristallzentrum sei fertig, der Umbau auch. „Der Feinschliff wird immer weitergehen“, so Hornauer. Aber: „Im Groben ist das jetzt abgeschlossen.“

Er wolle, erklärt der 57-Jährige, in Plüderhausen stabilisierend wirken durch seine unternehmerische Beständigkeit. Und: „Demokratie und Leben bedeutet halt auch ständige Veränderung. Deswegen sind meine zwei Kernthemen Stabilität und Veränderung“.

„Herr Hornauer, du bist mein Vorbild. Ich feiere dich“

Ganz viele Menschen seien unzufrieden und wollten Veränderung. Dafür stehe er, so Hornauer. „Ich liebe Kulturarbeit, neue Kulturen und Ideen zu schaffen.“ Seine Zielgruppe, die am meisten Unterstützung brauche, sei die Jugend. Seine Fans, erklärt Hornauer, seien Jugendliche aller Nationalitäten. Diese sagten ihm mitunter: „Herr Hornauer, du bist mein Vorbild. Ich feiere dich.“

Er habe, so erzählt Thomas Hornauer unter anderem auch, in den vergangenen zwölf Jahren in Thailand ein eigenes Dorf aufgebaut, „fast so groß wie Plüderhausen“, habe für Infrastrukturen gesorgt, Strom verlegt und anderes mehr. Er verstehe daher, was so eine Gemeinde brauche. „Wenn ich einer Gemeinde Stabilität und Wohlstand bringen will, da hilft nur eins: Geld.“

Der Marktplatz in Plüderhausen: „Komplett tot“

In Plüderhausen sei für die Menschen zu wenig Geld, in Bauobjekte aber zu viel Geld geflossen. Die Jugend liege ihm besonders am Herzen, unterstreicht Hornauer.

Sein Ziel sei es, für alle eine bessere Lebensqualität zu schaffen, „vor allem im Umgang im menschlich-sozialen Bereich. Ich möchte neue soziale Räume schaffen für die Jugend, für die Alten“. Der Marktplatz, merkt Hornauer zu Plüderhausen an, sei „komplett tot“.

Hornauer wäre im Fall der Wahl ein „unternehmerischer Bürgermeister“

Darüber hinaus wolle er die Gemeinde unternehmerisch führen, so er gewählt wird. „Ich bin kein Politiker“, sagt Hornauer. Für den Fall seiner Wahl als Bürgermeister stellt er in Aussicht: „Plüderhausen bekommt dann keinen Politiker, sondern einen unternehmerischen Bürgermeister.“ Er wolle auch etwas tun für die Unternehmer, fährt Thomas Hornauer fort. Er wolle Einzelunternehmen nach Plüderhausen ziehen, insbesondere Internet-Unternehmen.

„Die Region ist praktisch immer meine Heimat“

Thomas Hornauer kam in Reutlingen zur Welt. Er zog im Alter von sechs Jahren nach Welzheim und lebte dort von 1966 bis 1983. Dann kam er nach Plüderhausen und zunächst nach Walkersbach. „Die Region ist praktisch immer meine Heimat.“ Thomas Hornauer tritt als parteiloser Kandidat zur Bürgermeisterwahl an. Er ist ledig und hat drei Töchter. Zur Frage der Religion sagt er, er sei ein christlich geprägter, gläubiger Mensch.

Hornauer ist von Beruf Unternehmer und als solcher Geschäftsführer der Plüderhäuser Firma Telekontor GmbH und Co. KG, die im Ort das „Lichtkristallzentrum“ betreibt.