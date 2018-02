Wahl-Check Remshalden Am 6. Mai wird in Remshalden gewählt

Es ist egal, ob jemand Bäckerin, Stahlbauschlosser, Fahrlehrer, Hausmann, Zahnärztin oder Clown ist – ein Studium, eine Ausbildung oder Berufserfahrung in der öffentlichen Verwaltung sind keine Voraussetzungen für eine Bewerbung um das Amt des Bürgermeisters. Deswegen steht davon auch nichts im Ausschreibungstext – obwohl BWV-Gemeinderat Roland Schanbacher am Donnerstagabend in der Sondersitzung des Gremiums laut darüber nachdachte. Doch Schanbacher meldete sich damit, nachdem der Rat den Ausschreibungstext bereits einstimmig beschlossen hatte. Und er dürfte als erfahrener Gemeinderat und Jurist auch wissen, dass so ein Zusatz in einer offiziellen Stellausschreibung für das Bürgermeisteramt fehl am Platz ist.

Gefahr, dass die Wahl hinterher angefochten wird

Hauptamtsleiterin Christine Kullen sagt dazu: „Das ist absolut unüblich“. Sie betont: „Wir müssen da vorsichtig sein und dürfen uns keinen Fehler erlauben.“ Ist der Ausschreibungstext nicht juristisch wasserdicht, so könnte später die Wahl angefochten werden. Jüngstes Beispiel dafür ist Schwaikheim, wo Friedhild Miller eine Anfechtung eingereicht hat, weil beim Wahlalter im Ausschreibungstext die falsche Altersgrenze für die Bewerber stand.

Breiter: "Wer sich bewirbt, sollte schon wissen, auf was er sich bewirbt"

Noch-Bürgermeister Stefan Breiter betonte im Gemeinderat: „Ich unterstelle mal, die Größenordnung der Gemeinde ist allen bekannt. Wer sich bewirbt, sollte schon wissen, auf was er sich bewirbt.“ Service für alle, denen die Größe nicht bekannt ist: Fünf Teilorte mit insgesamt rund 14 000 Einwohnern. Gegenüber unserer Zeitung sagte Breiter: Verwaltungserfahrung sei keine Voraussetzung, „aber sie ist trotzdem hilfreich“. Man müsse ein gewisses Grundverständnis mitbringen, sowohl juristisch als auch politisch, damit man „auf Augenhöhe“ mit allen Akteuren, mit Verhandlungspartnern, aber auch den eigenen Mitarbeitern diskutieren könne.

Breiter wird bis Ende März den Wahlausschuss leiten

Stefan Breiter ist noch bis 31. März Bürgermeister der Gemeinde Remshalden. Bis dahin wird er auch den Wahlausschuss als Vorsitzender leiten, den der Gemeinderat am Donnerstag ebenfalls eingesetzt hat. Ab 1. April ist Breiter dann Finanzbürgermeister in Freiburg. Damit übernimmt als zweiter Mann im Remshaldener Rathaus der Technische Beigeordnete Dieter Schienmann den Vorsitz des Wahlausschusses. Schienmann habe nicht gleich von Anfang an übernehmen können, weil er, so lange er Bürgermeister sei, kraft Amtes den Ausschuss leiten müsse, so Stefan Breiter.

Bisher zwei Veranstaltungen zur öffentlichen Vorstellung geplant

Eine mögliche Neuwahl, das heißt, ein zweiter Wahlgang, würde am 3. Juni stattfinden. Das wäre nötig, wenn keiner der Bewerber im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen holt.

Offen ist noch, wie viele Veranstaltungen die Gemeinde zur öffentlichen Vorstellung der Bewerber ausrichten wird. Geplant sind vorerst zwei Ende April, eine in Grunbach und eine in Geradstetten. Am 5. März wird der Gemeinderat über dieses Thema noch einmal gesondert beraten und die Termine endgültig festlegen. Aus dem Rat gibt es Stimmen, die zwei Veranstaltungen für zu viel halten, da auch der Zeitungsverlag Waiblingen noch eine ausrichten wird.