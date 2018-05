Wahl-Check-Remshalden Am Sonntag wählt Remshalden

Wer lenkt die Geschicke der Gemeinde Remshalden als Verantwortlicher im Rathaus in den kommenden acht Jahren? Am Sonntagabend wird diese Frage, wenn alles nach Plan läuft, spätestens um 19.15 Uhr, beantwortet sein – immer unter der Voraussetzung, dass einer der fünf Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen erreicht. Sonst käme es vier Wochen später, am Sonntag, 3. Juni, zu einem zweiten Wahlgang, in dem dann die einfache Mehrheit genügt, das heißt, der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt.

Von 8 bis 18 Uhr sind am Sonntag die elf Wahllokale geöffnet. Insgesamt 11 287 Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Es gibt 929 Jungwähler, das heißt, solche, die zum ersten Mal bei einer Bürgermeisterwahl an die Urnen dürfen. Ebenfalls mit über den neuen Bürgermeister abstimmen dürfen 733 Ausländer, die Bürger eines EU-Mitgliedsstaates sind und seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in Remshalden haben.

Was ist, wenn ich mir am Sonntagmorgen das Bein breche?

Der Bürgermeister bekleidet das wohl wichtigste Amt in der Gemeinde. Er vertritt sie nach außen und hat wesentlichen Einfluss darauf, wohin die Reise geht, auch wenn er unter vielen Sachzwängen steht und am Ende immer nur eine Stimme im Gemeinderat hat. Allen Wählern muss man daher dringend raten, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen.

Wer wählen gehen will, muss dafür die Wahlbenachrichtigungskarte sowie seinen Personalausweis oder Pass mitbringen. Das jeweilige Wahllokal ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben. Entschuldigungen fürs Wegbleiben gibt es eigentlich keine. Selbst wer plötzlich ernsthaft krank wird oder sich am Sonntagmorgen das Bein bricht, hat – wenn er dann wirklich noch an die Wahl denkt – immer noch die Möglichkeit, einen Vertreter zu beauftragen und mit einem ausgefüllten Wahlscheinantrag ins Rathaus zu schicken. Der Antrag liegt den Wahlunterlagen bei. Bis 15 Uhr bekommt der Vertreter damit die Briefwahlunterlagen. Diese können zuhause ausgefüllt werden und müssen dann lediglich bis 18 Uhr ins Rathaus gelangen. Voraussetzung ist dafür allerdings ein ärztliches Attest, um nachzuweisen, dass man den Wahlraum nicht oder nur „unter unzumutbaren Schwierigkeiten“ betreten kann.

Eintrag im Wählerverzeichnis muss vorliegen

Auch wer am Sonntag seine Wahlbenachrichtigungskarte nicht mehr findet, kann einfach trotzdem in sein Wahllokal gehen. Wichtig ist der Eintrag ins Wählerverzeichnis, der dort vorliegen muss. Es reicht dann, sich mit Personalausweis oder Pass auszuweisen. Wer Glück hat und einem der ehrenamtlichen Wahlhelfer im Lokal persönlich bekannt ist, kann im Ausnahmefall sogar ohne Ausweis wählen.

Das Rathaus ist am Sonntag ab 7.30 Uhr für Fragen erreichbar

Wer einen Wahlschein für die Briefwahl bestellt, aber nicht erhalten hat, oder wer ihn verlegt oder verloren hat, der kann sich an diesem Samstag noch bis 12 Uhr einen neuen ausstellen lassen. Das Bürgerbüro im Rathaus ist in der Zeit von 10 bis 12 Uhr erreichbar. Am Sonntag hat das Rathaus ab 7.30 Uhr geöffnet. Wer Fragen zur Wahl hat, kann sich telefonisch unter 0 71 51/97 31 14 20 melden.

Haben es die Wähler in die Wahlkabine geschafft, hat jeder einen Stimmzettel mit den Namen der fünf Kandidaten vor sich. Diese sind von oben nach unten in der Reihenfolge aufgelistet, in der sich ihre Bewerbung eingereicht haben. Jeder Wähler hat eine Stimme, das heißt, er darf ein Kreuz hinter einen der Namen setzen. Wer mehrere Bewerber ankreuzt, macht damit seinen Stimmzettel ungültig. Es gibt außerdem eine leere Zeile, in die jeder einen eigenen Vorschlag eintragen kann. In dem Fall ist wichtig, dass klar zuzuordnen ist, wem man seine Stimme gibt, dazu hilft es Adresse, Beruf oder andere eindeutige Angaben zu machen.

Erste Ergebnisse wohl gegen 18.30 Uhr

Nachdem die Wahllokale am Sonntag um 18 Uhr geschlossen haben, machen sich die insgesamt mehr als 100 Wahlhelfer ans Auszählen der Stimmen. Die ersten Ergebnisse aus den kleineren Wahllokalen dürften bis 18.30 Uhr vorliegen. Es ist zu erwarten, dass sich bereits dann eine Tendenz zeigt, wer am Ende Wahlsieger sein könnte.

Die Auszählungen ab 18 Uhr in den Wahllokalen sind übrigens öffentlich, das heißt, jeder darf den Wahlhelfern dabei zuschauen. Im Sitzungssaal des Rathauses werden die Ergebnisse per Beamer an der Wand eingeblendet, sobald die Wahllokale sie melden. Außerdem geht dort ab 18.15 Uhr das ZVW-Wahlstudio per Live-Stream auf Sendung (siehe „Die Wahl im Wahlstudio und im Liveblog“). Gegen 19.15 Uhr soll das vom Wahlausschuss festgestellte amtliche Endergebnis verkündet werden.