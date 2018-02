Wahl-Check Remshalden Axel Fischer stellt sich wieder zur Wahl

Fischer hatte seine erneute Kandidatur bereits öffentlich angekündigt. Seine Bewerbung hat er schon vor einer Woche abgegeben, jetzt geht er damit an die Öffentlichkeit und schreibt in einer Pressemitteilung: „Selbstverständlich stelle ich mich wieder zur Verfügung und biete mich nun zum zweiten Mal zur Wahl an.“ Außerdem dankt Fischer Stefan Breiter „und allen guten Seelen, die Remshalden durch die zum Teil sehr unruhigen Gewässer sicher geführt haben“. Zu seiner Heimatgemeinde hält der Bewerber fest: „Remshalden lebt und die Aufbruchstimmung ist allgegenwärtig.“ Er sieht die Gemeinde „nun wieder ein gutes Stück mehr zusammengewachsen“ und prophezeit: „Remshalden wird weiter wachsen, nicht nur zur Mitte hin, sondern eventuell auch über sich hinaus.“

Dabei sieht Axel Fischer, „durch die vielfach tiefen Verwurzelungen, sei es wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, sportlicher, musikalischer oder religiöser Natur, die besten Voraussetzungen gegeben, dabei den festen Bodenkontakt unter den Füßen zu bewahren“. Er stellt aber fest, es sei Luft nach oben vorhanden, und zählt Themen dazu auf: den Ausbau der Kinderbetreuung, die Sportförderung, die „zu erstrebende noch engere Zusammenarbeit zwischen Schule und Verein“, den „Brückenschlag zwischen den Generationen“ und die Neuansiedelung „für uns wichtiger, interessanter und innovativer Gewerbetreibender“. Außerdem schreibt Fischer in seiner Pressemitteilung: „Und welch verantwortungsvolle und wunderbare Aufgabe es doch ist, neuen Wohn- und Lebensraum zu schaffen, in dem ein glückliches und geborgenes Zusammenleben stattfinden darf.“

Am meisten freue er sich über die Möglichkeit, „nun doch noch an der Ausgestaltung der Landesgartenschau 2019 beteiligt sein zu können, um den einen oder anderen blühenden Effekt setzen zu dürfen“.

Axel Fischer ist Ur-Remshaldener und wohnt in Buoch. Aktuelle persönliche Informationen teil er in seinem Pressetext zur Bewerbung nicht mit. 2013 holte er bei der Bürgermeisterwahl etwas mehr als 17 Prozent der Stimmen.

Die ganze Berichterstattung zur Bürgermeisterwahl Remshalden gibt es unter www.zvw.de/wahl-check-remshalden.

Kontakt zu Axel Fischer

Am Donnerstag, 1. März, ab 19 Uhr ist Axel Fischer beim Offenen Singen in Rohrbronn in der Gemeindehalle.

Am Freitag, 13. April, veranstaltet Axel Fischer eine Wahlkampf-Party in der Buocher Gemeindehalle mit dem Gitarristen und Liedermacher Criscosmo und seinem Schlagzeuger Tobi. Genauere Infos will er noch folgen lassen.

Direkt Kontakt mit Fischer aufnehmen kann man unter Tel. 0 71 51/6 04 50 81 oder per Mail an axel@bodyservice.de.

Die Wahl

Am Sonntag, 6. Mai, wählen die Remshaldener eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister. Amtsinhaber Stefan Breiter verlässt die Gemeinde und wird Finanzbürgermeister in Freiburg.

Axel Fischer ist nach Reinhard Molt der zweite Kandidat. Die Bewerbungsfrist dauert noch bis Montag, 9. April, 18 Uhr.