Wahl-Check Remshalden Bürger sind unzufrieden mit Nahverkehrsangebot

Kurz vor Weihnachten 2017 versammelten sich in Schorndorf am Busbahnhof die Spitzen der Lokalpolitik aus Schorndorf und Umgebung, dazu der VVS-Geschäftsführer und der zuständige Dezernatsleiter aus dem Landratsamt. Sie präsentierten den Bürgern eine Art Weihnachtgeschenk und stellten, so die Kernbotschaft der Pressemitteilung zu dem Termin, die zum Jahreswechsel in Kraft tretenden Verbesserungen im Busverkehr vor. Auch der damalige Remshaldener Bürgermeister Stefan Breiter war dabei. Was in der Pressemitteilung ganz hinten stand: Neben den Verbesserungen gab es auch Verschlechterungen, zum Beispiel die ersatzlose Streichung der Linie 227.

Diese verkehrte bis Ende 2017 zwischen Waiblingen und Schorndorf mit Haltestellen auch in den Remshaldener Ortsteilen Grunbach, Geradstetten und Hebsack. Zwei Gründe stehen hinter der Streichung: „Die Linie 227 ist aufgrund der Parallelität zur Bahn sowie der geringen Auslastung entfallen“, sagt Peter Zaar, der zuständige Dezernatsleiter im Landratsamt. Eine Erhebung des VVS hat demnach zum Beispiel für Hebsack ergeben: Pro Tag nutzten 110 Fahrgäste die insgesamt 15 Fahrten, 80 in oder aus Richtung Waiblingen und 30 in oder aus Richtung Schorndorf.

„Da steht man im Regen.“

Dass die für den Schülerverkehr wichtigen Fahrten als Linie 217a erhalten blieben, befriedigt die Hebsacker nicht, die bisher die Linie 227 gerne genutzt haben. Zu einem Termin mit unserer Zeitung kommen neun Menschen, die sich ärgern. Manche von ihnen haben den Bus Richtung Schorndorf täglich genutzt, manche wöchentlich, andere einmal im Vierteljahr. Sie fuhren zum Einkaufen oder zu Ärzten nach Schorndorf. Die Linie 227 sei seit 40 Jahren Stück für Stück abgebaut worden, sagt Manfred Bechtle. Wer von Hebsack mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Schorndorf kommen will, hat auch nach der Streichung der Linie 227 weiterhin zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit: mit der Linie 217 oder zu Fuß zur Bushaltestelle an der Abzweigung nach Rohrbronn. „Da steht man im Regen“, sagt jedoch Manfred Bechtle zur Tatsache, dass dort weder Bank noch Überdachung vorhanden sind. Die zweite Möglichkeit, die er nutzt: 20 Minuten zu Fuß zur S-Bahn-Station in Geradstetten. Außerdem könnte er dorthin mit der Linie 217 fahren.

„Der Landkreis finanziert grundsätzlich keine Busverkehre parallel zur S-Bahn“, sagt Dezernent Peter Zaar. Das Argument der Verkehrsplaner für das Beispiel Hebsack lautet: Die komplette Hebsacker Wohnbebauung liegt in einem Radius von 500 Metern Luftlinie zur Haltestelle einer Buslinie mit Anschluss an die S-Bahn-Station. Deswegen finanziert der Landkreis die zusätzliche Linie 227 nicht.

Der Höhenunterschied am Bahnsteig macht vielen Probleme

Das S-Bahn-Argument verfängt bei den Hebsacker Busnutzern allerdings nicht. „Ich kann nicht mit der S-Bahn fahren“, sagt zum Beispiel Waltraud Hagemann. Sie sei mehrmals am Knie operiert, sagt sie, deswegen habe sie mit dem riesigen Höhenunterschied beim Einstieg und insbesondere beim Ausstieg an den Geradstettener Bahnsteigen Probleme. Was sich die Hebsacker beim Termin mit der Zeitung wünschen: Nur wenige Busfahrten, zwei oder drei pro Tag in Richtung Schorndorf.

Hätten die Gemeinden die Linie 227 komplett erhalten wollen, so Peter Zaar vom Landratsamt, hätten die Anliegerkommunen dieses Angebot finanzieren müssen. Dafür wären schätzungsweise 230 000 Euro im Jahr nötig gewesen. Der Remshaldener Gemeinderat hat sich aber zuletzt auch bei anderen Linien dagegen entschieden, das Basisangebot des Landkreises durch kommunal finanzierte Ergänzungen aufzustocken. Das bedeutete teilweise eine Reduzierung der Zahl der Fahrten, teilweise hat der Landkreis das Angebot aber auch aufgestockt, wovon ab 2019 insbesondere Rohrbronn profitieren wird. In Buoch, im anderen Remshaldener Bergdorf, haben die Bewohner jedoch das Gefühl, immer mehr vom Rest der Gemeinde abgehängt zu werden. Tatsächlich ist die Busverbindung von Buoch nach Winnenden mittlerweile besser als von Buoch nach Grunbach. Weiterhin suboptimal ist auch die Verbindung Grunbach-Winnenden, wie zum Beispiel der Remshaldener Seniorenrat schon länger bemängelt, weil dadurch, bis auf wenige Fahrten am Wochenende, eine direkte Anbindung zum Kreis-Klinikum fehlt.

Auch junge Remshaldener wünschen sich bessere Bus-Anbindungen

Ebenfalls eine Lücke gibt es in der Bus-Anbindung von Grunbach-Süd, einem Ortsteil, der durch ein großes Neubaugebiet auf dem ehemaligen Realschul-Areal bald weiter wachsen wird. Kinder sind von hier zur Grundschule Grunbach eine halbe bis dreiviertel Stunde zu Fuß unterwegs. Auch die jungen Remshaldener hätten gerne besser Busverbindungen, wie zuletzt unter anderem die Befragung in der Sozialraumanalyse gezeigt hat, vor allem in den späteren Stunden des Tages und in der Nacht. Auch hier wurde bei den Ruftaxis auf den Buslinien die Anzahl der angebotenen Fahrten zuletzt reduziert. Die Gemeinde hätte mehr als 10 000 Euro im Jahr zuschießen müssen, um das bisherige Angebot zu halten. Die Antwort auf die Frage, wie sich der Nahverkehr verbessern lässt, wird also auf jeden Fall etwas mit Geld zu tun haben.

Alternative Angebote zu den üblichen Nahverkehrsmitteln werden derzeit in anderen Kommunen getestet. In Urbach gibt es zum Beispiel seit kurzem einen Bürgerbus, der zweimal die Woche kostenlos die Menschen aus dem Norden des Orts in die Ortsmitte und zurück bringt. Dafür hat die Gemeinde einige ehrenamtliche Fahrer gewonnen. In Schorndorf läuft das sogenannte „Reallabor“, der Test eines flexiblen Rufbus-Systems am Wochenende.