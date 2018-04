Wahl-Check Remshalden Das wünschen sich Jugendliche von den Kandidaten

Reinhard Molt

Axel Fischer

Fridi Miller

Thomas Hornauer

Klaus Schäufele

Wahl, Wahlstudio und Podiumsdiskussion

In Remshalden wird am Sonntag, 6. Mai, gewählt. Der bisherige Bürgermeister Stefan Breiter ist seit 1. April Finanzbürgermeister in Freiburg.

Wir berichten am Wahlabend ab 18.15 Uhr live aus dem Rathaus in Remshalden. Alle Entwicklungen und Ergebnisse des Wahlabends kann man live mitverfolgen unter www.zvw.de/wahlstudio oder unter facebook.com/zvwonline. Außerdem gibt es ab 18 Uhr einen Live-Blog unter www.zvw.de/wahl-remshalden.

Am Montag, 23. April, haben die Remshaldener Wählerinnen und Wähler ab 19 Uhr in der Wilhelm-Enßle-Halle in Geradstetten eine weitere Gelegenheit, ihre Kandidaten kennenzulernen. Hans Pöschko, Leiter der Lokalredaktion Schorndorf, moderiert die Diskussion und befragt die Bewerber im Gespräch. Außerdem besteht für alle Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, ihre Fragen direkt an die Kandidaten zu richten. Die Veranstaltung kann auch im Live-Stream verfolgt werden unter www.zvw.de/remshaldenlive oder unter facebook.com/zvwonline.