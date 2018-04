Wahl-Check Remshalden Kandidat Axel Fischer im Gespräch

Im Video: Bürgermeisterkandidat Axel Fischer im Gespräch.

Vor fünf Jahren war sich Axel Fischer bereits sicher, dass er die Bürgermeisterwahl in Remshalden gewinnen wird. „Ich habe mich schon in der Position des Bürgermeisters gesehen“, sagt er und stellt im Rückblick fest: „Dass ich die Reife, die ich jetzt habe, noch nicht hatte.“

Etwas mehr als 17 Prozent der Stimmen holte Axel Fischer 2013 gegen Wahlsieger Stefan Breiter. Jetzt will er Breiter beerben. Ein schillernder Bewerber – für viele im positiven Sinn – war der 45-Jährige schon bei seinem ersten Versuch. Doch dazu ist jetzt ein Thema gekommen, das alles andere in den Schatten stellt.

„Keine Verfassung – kein Land – kein Volk – keine Rechte“

Der Grund sind seine Ansichten und Äußerungen, die sich auf Fischers privatem Facebook-Profil so lesen: „Die BRD ist aber nicht nur eine Verwaltungs-Einheit der aus Zion ferngesteuerten Alliierten (...), sondern die BRD ist vor allem auch eine Übergangsform, in der die deutsche Nation auf allen Ebenen aufgelöst werden soll.“

Es gebe „keine Verfassung – kein Land – kein Volk – keine Rechte“. Die Bundesrepublik sei „nur ein kleines Puzzle-Teil in dem ganz großen Plan, aus allen Nationen eine große Firma zu basteln“.

Mit solchen Sätzen rückt sich Axel Fischer selbst ganz stark in die Nähe zu den sogenannten „Reichsbürgern“. Im Gespräch mit unserer Zeitung weist der 45-Jährige dieses Etikett erneut von sich. Er entspricht aber mit allem, was er sagt, der Definition des Begriffs, wie sie zum Beispiel der Bundesverfassungsschutz verwendet. Seinen Personalausweis hat Fischer im Rathaus zurückgegeben, stattdessen besitzt er den Staatsangehörigkeitsausweis.

Staatsangehörigkeitsausweis statt Personalausweis

Diesen kann man zum Beispiel beim Landratsamt beantragen, das ihn aber inzwischen nicht mehr so einfach herausgibt, wenn kein begründetes Interesse daran besteht. Dazu gehört nicht, dass jemand selbst bezweifelt, sich durch seinen Personalausweis als deutscher Staatsbürger ausweisen zu können.

Genau das behauptet aber Axel Fischer und bezieht sich unter anderem auf Formulierungen in Gesetzestexten. Nur mit dem Staatsangehörigkeitsausweis, ist er sicher, könne man vollumfänglich seine „sogenannten deutschen Rechte“ in Anspruch nehmen, die im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festlegt seien.

Die Alliierten, so Fischers Meinung, hätten nach dem Zweiten Weltkrieg alles auf deutschem Boden beschlagnahmt – einschließlich der Menschen. Deswegen unterscheidet er zwischen denen, die zu den „Sachwerten“ der Firma BRD gehören und den deutschen Staatsangehörigen, die das durch ihren Staatsangehörigkeitsausweis nachweisen können.

„Selbstverständlich existiert die BRD“

„Die BRD hat keine Verfassung“ – steht Fischer mit solchen Aussagen überhaupt auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wie es die Zulassungsvoraussetzungen zur Bürgermeisterwahl verlangen? Aber sicher doch, lautet seine Antwort. „Ich verteidige das Grundgesetz“, sagt er.

Er lehne auch nicht den Staat ab. „Selbstverständlich existiert die BRD. Aber wir müssen uns die Frage stellen, was ist die BRD und wie funktioniert die?“ Fischer nennt als Belege Grundgesetzartikel und sieht sich von wichtigen deutschen Spitzenpolitikern bestätigt.

Er nennt zum Beispiel ein Zitat von Sigmar Gabriel: „Wir haben gar keine Bundesregierung. Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer Nichtregierungsorganisation.“ Ein Zitat aus dem Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2010, mit dem der damalige SPD-Parteichef seine Kritik an der schwarz-gelben Koalition in Berlin zuspitzte.

Fischer spricht sich klar gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit aus

Hinter allem stecken für Axel Fischer die Zionisten, also die Anhänger der jüdischen Nationalbewegung, die, so seine Ansicht, an der Auflösung der deutschen Nation arbeiten würden, als Teil einer Art Selbstverteidigung, um die Existenz ihres Staates Israel zu sichern. Er sei kein Antisemit, betont er, sondern, ein „Antizionist“.

Auch die Anklänge seiner Ansichten über strippenziehende, der deutschen Nation feindlich gesinnte Juden an nationalsozialistisches und faschistisches Gedankengut weist er von sich, mit einer naiven Begründung: Er wisse gar nicht, was ein „Nazi“ sei: „Ich war in der Zeit nicht dabei.“ Er sei bekennender Christ und spreche sich klar gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit aus.

„Ich denke, die Zeit ist reif"

Die Bürgermeisterwahl will Axel Fischer auch dazu nutzen, Themen „offen und ehrlich“ anzusprechen, „die in die Öffentlichkeit gehören“. Und was sind seine lokalpolitischen Themen für die Wahl? Stefan Breiter, der bisherige Amtsinhaber, meint Fischer zunächst, habe „einen „Top-Job gemacht, für das, für was die Leute ihn gewählt haben“: „Er war ein Verwalter, kein Gestalter.“ Er sieht sich dagegen als „Gestalter, der die wichtigen Akteure und Interessengruppen zusammenbringt, um etwas Sinnvolles und Schönes in Remshalden auf die Beine zu stellen“.

Wichtig ist ihm, dass keine Sporthallen abgerissen werden, wie es derzeit im Gespräch ist. Fischers Meinung nach werden alle Hallen benötigt, um den Leuten wohnortnah Zugang zu Sportstätten zu bieten. Er will sich für eine regionale, ökologische Lebensmittelversorgung starkmachen, das heißt, die regionale Landwirtschaft fördern.

Er will ein „Wir-Gefühl“ schaffen, „als Grundlage unserer Heimat und zur Sicherung unserer Wertegemeinschaft in Zeiten globaler Ereignisse und Strömungen“. Außerdem müsse Remshalden kulturell mehr bieten. Als Beispiel nennt er die Grunbacher Bahnhofskneipe: „Da müsste eigentlich ein schönes Kulturcafé rein.“ Er habe viele schöne Ideen für seinen Heimatort. „Ich denke, die Zeit ist reif.“