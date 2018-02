Wahl-Check Remshalden Reinhard Molt bewirbt sich um Bürgermeisteramt

Damit hat Remshalden schon mit dem ersten Tag der Bewerbungsfrist einen Kandidaten für die Wahl zum Bürgermeister, die am Sonntag, 6. Mai, stattfindet. Ob neben Reinhard Molt am Wochenende noch weitere Bewerbungen im Rathaus-Briefkasten gelandet sind, ist bislang nicht bekannt, aber Molt ist der einzige Kandidat, der sich gleich per Pressemitteilung an unsere Zeitung geoutet hat. Sein Name war schon länger unter denen, die hinter vorgehaltener Hand für die Nachfolge von Amtsinhaber Stefan Breiter gehandelt wurden. Reinhard Molt war von 2000 bis 2012 Technischer Beigeordneter und damit Bauamtsleiter der Gemeinde Remshalden. Er sagt: „Ich denke sehr gerne an die Zeit in Remshalden zurück.“ Sein Kontakt dorthin sei nie abgerissen. Er habe sich gefreut, dass er nach der Wahl von Stefan Breiter in Freiburg von zahlreichen Remshaldener Bürgern auf eine Kandidatur angesprochen worden sei.

In Schwäbisch Gmünd geboren, lebt er heute in Lorch

„Remshalden mit seiner herrlichen Umgebung, den wunderschönen Weinlagen und zahlreichen historischen Gebäuden ist für mich die Perle im Remstal“, sagt Reinhard Molt. „Deswegen ist meine Bewerbung auch eine echte Herzenssache.“

Reinhard Molt wurde 1964 in Schwäbisch Gmünd geboren und ist parteilos. Mit seiner Frau Susanne wohnt er in Lorch und hat zwei erwachsene Kinder. Nach dem Abitur hat er Raum- und Umweltplanung an der Universität Kaiserslautern mit Vertiefungsrichtung Stadtplanung und Städtebau studiert. Danach war er dort sechs Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für „Ländliche Ortsplanung“. In Remshalden war er unter anderem am Bau des Rathauses, dem Um- und Neubau des Feuerwehrhauses mit DRK-Stützpunkt, dem Kinderhaus in Geradstetten und der Entwicklung des Neubaugebiets „Lehen“ beteiligt. Seit 2012 ist Molt Baubürgermeister in Filderstadt.

Details des Wahlprogramms mit Bevölkerung erarbeiten

Im Falle seiner Wahl will Reinhard Molt die bauliche Entwicklung der Gemeinde weiter vorantreiben. Im Mittelpunkt sieht er die Weiterentwicklung der „Neuen Mitte“ und die Ortskernentwicklung mit den historischen Innerortslagen. Wichtig ist dem Kandidaten aber auch das soziale Miteinander. Er sieht sich darüber hinaus als „Ideengeber, als Vermittler, Vertreter und Umsetzer der Interessen und Ideen aller Bürgerinnen und Bürger“. Die Details seines Wahlprogramms möchte er deswegen auch gemeinsam mit der Bevölkerung erarbeiten. Bei Ortsrundgängen und Bürgergesprächen will er genau hinhören. „Ich bin gespannt auf die Anregungen und Wünsche aus und auf das Wiedersehen mit dem einen oder anderen bekannten Gesicht“, so Molt.