Wahl-Check Remshalden Thema Wohnungsbau: Remshalden muss anbauen

Will die Gemeinde der Nachfrage auf dem Immobilien- und Mietwohnungsmarkt gerecht werden, dann muss sie einen Spagat hinbekommen. Der Technische Beigeordnete Dieter Schienmann sieht zwei gegensätzlich Schwerpunkte bei den Anfragen, die im Rathaus eingehen: einerseits nach Bauplätzen für freistehende Einfamilienhäuser. Andererseits nach Mietwohnungen für kleinere bis mittlere Einkommen.

Ein bis zwei Anfragen pro Woche erreichen laut Schienmann die Gemeinde für den sogenannten bezahlbaren Wohnraum. „Diese Nachfrage wird durch die Lage auf dem Immobilienmarkt befeuert“, sagt er. Er sieht einen Grund für die steigenden Mieten darin, dass Immobilien oft zu „Renditeobjekten“ würden.

Wohnungen mit Mieten, die deutlich unter dem Mietspiegel liegen

Die Gemeinde Remshalden ist selbst Eigentümerin von 86 Wohnungen. Davon sind laut Dieter Schienmann derzeit 41 vermietet, 45 werden als Obdachlosen- und Asylunterkünfte genutzt. Sieben der kommunalen Wohnungen sind gefördert, für sieben weitere solcher geförderter Wohnungen der Kreisbau-Gesellschaft hat die Gemeinde das Belegungsrecht, das heißt, sie können an Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein vermietet werden. Das ist meist damit gemeint, wenn von Sozialwohnungen die Rede ist, bei denen die Mieten deutlich unter dem Mietspiegel liegen. Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben sehr viele Menschen. Bei einer vierköpfigen Familie zum Beispiel liegt in Baden-Württemberg die Einkommensgrenze für einen Wohnberechtigungsschein bei 65 600 Euro.

Konkrete Pläne für den Bau weiterer günstiger, staatlich geförderter Wohnungen gibt es derzeit in Remshalden noch nicht. Aber erste Überlegungen für das Areal der ehemaligen Realschule. Nach dem Umzug der Schule nach Geradstetten sollen die Gebäude abgerissen werden, 10 000 Quadratmeter Bauland werden so frei. Im Gespräch war im Gemeinderat bereits, dass die Gemeinde dort einen neuen Kindergarten baut und im gleichen Gebäude, ähnlich wie in der Schulstraße, günstige Mietwohnungen entstehen. Dieter Schienmann drückt sich derzeit noch vorsichtig aus und meint: Es „könnte sich Raum für Diskussionen ergeben“. Aber: „Bisher ist das Stimmungsbild im Gemeinderat hierzu uneinheitlich.“

2020 soll der Bebauungsplan stehen

Eigentlich hätten die alten Schulgebäude noch dieses Jahr abgerissen werden sollen. Jetzt spricht Schienmann vom Jahr 2019. 2020, so das Ziel, soll der Bebauungsplan stehen und die Vermarktung der Grundstücke starten.

Diese Vermarktung ist für die Gemeinde wichtig als Gegenfinanzierung des teuren Umbaus des alten Hauptschulgebäudes in Geradstetten für die Realschule. Die Frage der Finanzierung ist es denn auch, die kommunale Aktivitäten auf dem Feld des Sozialwohnungsbaus schwierig macht. Zwar habe sich bei den Fördermöglichkeiten die Lage zuletzt etwas verbessert, sagt der Technische Beigeordnete Dieter Schienmann. Es gebe zum Beispiel das Förderprogramm Wohnungsbau des Landes für die Jahre 2018 und 2019. Aber die Förderhöhe sei noch nicht wieder auf dem Niveau, wo sie in „Notzeiten“ bereits gewesen sei. Die Wirtschaftlichkeit eines Projekts sei für die Gemeinde wichtig, weil solche Investitionen von der Rechtsaufsicht genehmigt werden müssten. Daher sei „die Zuschusshöhe ein bedeutender Faktor für die Realisierbarkeit“. Es dürfte also beim Bau günstig zu vermietender Wohnungen eher auf Kooperationsmodelle hinauslaufen, wie es mit der Kreisbau-Gesellschaft an anderer Stelle schon praktiziert wurde.

„Innenentwicklung vor Außenentwicklung“

Davon abgesehen hat die Gemeinde lediglich die Möglichkeit, steuernd tätig zu werden, zum Beispiel, indem sie neue Bauplätze durch Bebauungspläne möglich macht. Weitere größere Wohngebiete außer dem Realschul-Areal in Grunbach hat Remshalden zur Entwicklung derzeit nicht im Blick. Generell gelte der Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“, so Dieter Schienmann. Sprich: Bestehende Baulücken innerhalb der Gemeinde sollen genutzt werden.

Kritisch sieht im Gemeinderat vor allem die Fraktion der Alternativen Liste (Ali) die Ausweisung neuer Baugebiete. In der Haushaltsrede meinte Christa Bidier zur Frage, wie bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden könnte: „Sicher nicht dadurch, dass wir immer mehr Bauland erschließen oder an Investoren verkaufen, die daraus maximalen Gewinn erzielen wollen.“ Stattdessen schlug sie unter anderem vor, sich stärker mit einer Strategie für den kommunalen Immobilienbestand zu beschäftigen und der Frage nachzugehen: „Mit welchen Strategien können wir Leerstände im privaten Bereich erschließen und damit vielleicht auch der Verödung der Ortskerne vorbeugen?“

Gemeinde kann nicht in den Wohnungsmarkt eingreifen

Dieter Schienmann verweist in diesem Zusammenhang auf die Sanierungsprogramme für die Ortskerne, über die private Immobilienbesitzer Förderungen als Anreiz bekämen, in den Erhalt oder Ausbau von Wohnraum zu investieren. Davon abgesehen sieht er der Gemeinde die Hände gebunden: „Die rechtlichen Hürden für Eingriffe in den Wohnungsmarkt sind äußerst hoch.“ Zusätzliche Vermietungen könnten nur auf freiwilliger Basis zustandekommen.

Außerhalb innenliegender Baulücken sind die Möglichkeiten für Baugebiete zwar theoretisch vorhanden, aber praktisch durch schwer lösbare Infrastrukturprobleme behindert. Eine Möglichkeit hat Sigrid Pressel, die Fraktionsvorsitzende der Fraktion von Freien Wählern und FDP, zuletzt ins Spiel gebracht: Im Rahmen des von mehreren Fraktionen in den Haushaltsreden geforderten Sportstättenkonzepts dachte sie schon ans Ende der Jahnhalle mit dem dazugehörigen Rasenplatz und eine Möglichkeit der Bebauung des Areals. Pressel sieht darin aber eine „längerfristige Perspektive“, keine für die nächsten Jahre.