Wahl-Check Rudersberg Bürgermeister-Kandidaten zum Thema Versöhnung

Rüdiger Burkhardt schreibt:

Versöhnen bedeutet Streit beilegen. In einer Bürgerversammlung 2014 bezeichneten Oberndorfer Bürger die Gemeinderatsentscheidung zum Bau des L-Damms als undemokratisch. Heute wird der Damm gebaut. Als Oberbaurat weiß ich, dass streitvermeidender Hochwasserschutz zwischen Gewässerunterliegern und -oberliegern ausgleichen muss. Die Unterlieger profitieren vom oberhalb liegenden Rückhalteraum. Die Oberlieger werden jedoch mit zusätzlichen Überflutungsflächen belastet. Ein Ausgleich und damit eine Versöhnung können entstehen, wenn man den Oberndorfer Oberliegern die Möglichkeit einräumt, dass sie über das Bebauen ihrer nun hochwasserfreien Gemeindegrundstücke mitentscheiden dürfen. Im Übrigen bin ich beim Streitvermeiden erfahren. Mein Fachbereich Boden- und Grundwasserschutz beim Landratsamt hat bei den Bodenhebungen im Zumhof 2012 darauf hingewirkt, einen Arbeitskreis mit allen Beteiligten einzurichten. Was im Land hoch anerkannt wurde. Bis heute gibt es keine Klageverfahren.

Raimon Ahrens schreibt:

Versöhnung ist ein starkes Wort. Damit es nach einem Konflikt einer Versöhnung bedarf, muss dieser in meinen Augen mit sehr harten Bandagen geführt worden sein, so dass Verletzungen zurückgeblieben sind. In den Gesprächen, die ich in den vergangenen Wochen geführt habe, habe ich nicht den Eindruck gewonnen, dass es hier Themen gibt, die derart festgefahren sind. Wie in jeder Gemeinde gibt es Punkte, die heiß diskutiert wurden, und Entscheidungen, die nicht nur Gewinner hervorgebracht haben. Es gibt an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch eine gewisse Rivalität. Ich habe aber das Gefühl, dass sich diese Situationen durch Moderation und Gespräche lösen lassen - eine Aufgabe, der ich mich gerne stelle. Die Erfahrung und das Fachwissen dafür bringe ich mit. Für die Zukunft ist mein Ziel, Entscheidungsprozesse so zu gestalten, dass sich alle Beteiligten mit- und ernstgenommen fühlen. Dies ist die Grundlage für eine positive und erfolgreiche Gemeindeentwicklung.

Martin Herrmann schreibt:

Weihnachten 2017 ist in unserer Gemeinde geprägt von Jeremias Auftrag „Suchet der Stadt Bestes“ – denjenigen, dem die Bürger zutrauen, dass es Rudersberg wohl gehe, auf dass es auch ihnen wohl geht. Auf wen auch die Wahl fällt, das bisher Geschaffene ist es, auf das er aufbauen kann. Wenn dabei in der Vergangenheit nicht alle zufriedengestellt wurden, bedeutet dies doch, dass alle damit ihren Frieden finden sollten. Versöhnung als Form der Vergangenheitsbewältigung und Konfliktregelung setzt einen Zustand tiefer Zerstrittenheit und Sprachlosigkeit voraus. In Rudersberg ist mir aktuell kein Vorgang bekannt, bei dem ich „Versöhnung“ für notwendig empfinden würde. Ich möchte keinen, der anderer Meinung ist, in die Nähe einer so tiefen Zerstrittenheit rücken, dass nur noch Versöhnung hilft. Als Bürgermeister werde ich stets einen so respektvollen Umgang mit der Meinung anderer pflegen, dass es soweit auch nicht kommt. In diesem Sinne wünsche ich ein friedvolles Weihnachtsfest und eine erfolgreiche Suche.

Stefan Walter schreibt:

Auch wenn es aktuell keine großen Streitthemen gibt, spürt man hier und dort noch Nachwirkungen von Debatten der Vergangenheit, bis hin zu Empfindsamkeiten aus der Zusammenlegung der Gemeinde in den 70er Jahren. Das Miteinander über die Teilorte hinweg und eine faire Berücksichtigung der einzelnen Anliegen sind mir daher wichtig. Versöhnung ist jedoch zuerst eine individuelle Angelegenheit, die ich jedem persönlich wünsche. Denn es ist belastend und raubt Lebensfreude, wenn man dauerhaft im Konflikt lebt.

Als jemand, der nebenberuflich Theologie studiert hat, will ich es mir nicht nehmen lassen zu sagen, dass wir gerade an Weihnachten die Geburt desjenigen feiern, der uns bei Versöhnung helfen kann. Jesus ist gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen. Im Englischen heißt es so schön: „A forgiven heart is a forgiving heart.“ Wenn ich selbst Vergebung von Schuld erlebt habe, gibt das mir auch Kraft, mich mit anderen zu versöhnen. In diesem Sinn: Frohe Weihnachten!

Relindis Pfisterer schreibt:

Nach einem Streit oder Konflikt Frieden zu schließen und dem Anderen zu vergeben, bedeutet eine hohe Qualität in zwischenmenschlichen Begegnungen. Gerade in der Weihnachtszeit wird diese Kompetenz von uns mehr denn je gefordert. Deshalb wünsche ich mir ein harmonisches Miteinander in allen Bereichen. Werde ich als Bürgermeisterin gewählt, dann sehe ich es als meine zentrale Aufgabe, allen Beteiligten am Gemeindeleben respektvoll und wertschätzend zu begegnen. Diese Werte sind für mich eine unabdingbare Voraussetzung, um Konflikten jeglicher Art im Vorfeld die Brisanz zu nehmen. Deshalb ist für mich die Frage von Einzelsituationen von untergeordneter Bedeutung. Denn wenn ich Wertschätzung im Vorfeld zeige, erübrigt sich meines Erachtens eine Fallanalyse bei einzelnen Streitpunkten. Konflikte aus der Vergangenheit, die bei einzelnen Sachfragen entstanden sind, sollten abgeschlossen werden, um sich gemeinsam auf die Zukunft zu konzentrieren.