Wahl-Check Rudersberg Rudersberg soll sein Profil stärken

Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) verfolgt natürlich den Wahlkampf aufmerksam und hat bereits Kandidaten zu Gast gehabt. 75 Mitglieder zählt der Verein derzeit in seinen Reihen. Und zeigt sich vielseitig rührig. Man trifft sich nicht nur zu den zwei, drei jährlichen Sitzungen, sondern zum Beispiel neuerdings auch mal abends zum Feierabendbier in einem der Betriebe, zum legeren Austausch, zum besseren Kennenlernen und Netzwerken. Da kommt der Banker in der Krawatte oder der Handwerker im Blaumann, es herrscht eine ungezwungene Atmosphäre, „eine tolle Veranstaltung“, erzählt Bernhard Hänßler-Rott vergnügt.

„Der Dialog mit dem Bürgermeister hat gefehlt“

Künftig soll es im HGV einen starken Vorstand und Ausschüsse geben. Der derzeitige Ausschuss kümmert sich hauptsächlich um die Organisation der Märkte, unter anderem um den Apfelmarkt und den Maitreff. Gedacht ist in Zukunft auch an Fachausschüsse für Handel, Handwerk und Marketing, berichtet der Vereinsvorsitzende.

Welche Themen treiben den Handels- und Gewerbeverein derzeit um? Da muss Bernhard Hänßler-Rott nicht lange überlegen. Einen Fachkräfte-Mangel, Abwanderung, den Abfluss von Kaufkraft, führt er zum Beispiel an. Und ergänzt: „Es sind schon einige Leerstände da. Es reichen oftmals die Ladengrößen nicht aus. Der heutige Einzelhandel braucht große Ladengrößen.“ Es brauche auch „mutige Unternehmer“ dafür mit neuen Ideen.

Wichtig ist dem Handels- und Gewerbeverein dabei auch ein guter Draht zum künftigen Verwaltungschef im Rathaus. „Der Dialog mit dem Bürgermeister hat gefehlt“, sagt Bernhard Hänßler-Rott rückblickend und betont unter anderem: „Das ist uns wichtig, dass wir einen Dialog haben.“ Stichwort Gewerbeflächen etwa: Da liege einiges brach, manches werde nicht genutzt, andere suchten Flächen. „Wie kann man da ins Gespräch kommen? Das muss man miteinander besprechen. Auch in der Unternehmerschaft gibt es gute Ideen.“

„Wie ist die Gemeinde attraktiv für Mitarbeiter?“

Zum Problem des Fachkräftemangels überlegt Bernhard Hänßler-Rott auch: „Wie ist die Gemeinde attraktiv für Mitarbeiter?“ Dabei denkt er nicht nur an die fertigen Fachkräfte, sondern zum Beispiel ebenso an Auszubildende. Viele Aspekte spielen in diese Frage hinein, verdeutlicht der Erste Vorsitzende des HGV, die Verkehrsanbindung zum Beispiel, die Kinderbetreuung, bezahlbare Wohnungen, zählt Bernhard Hänßler-Rott auf.

„Wir haben etwas Landflucht, was das Einkaufsverhalten anbelangt“

Apropos Verkehrsanbindung: Auch die Verkehrsprobleme im Ort spricht der 65-Jährige an. Viel Umgehungsverkehr gibt es, man denke etwa an den Schwerverkehr. Aber auch viel Pendlerverkehr beobachtet Bernhard Hänßler-Rott. „Darüber muss man nachdenken. Da gibt es keine Patentlösung.“

Themenwechsel hin zum Einkaufsverhalten. „Wir haben etwas Landflucht, was das Einkaufsverhalten anbelangt“, sagt der Erste Vorsitzende des HGV. „Die Leute sollen all das finden, was sie außerhalb suchen“, wünscht er sich für die Gemeinde. Dabei denkt er durchaus auch an die jungen Käufergruppen, die’s nach Stuttgart ins „Milaneo“ zieht. „Welches Angebot brauchen wir hier?“, fragt Bernhard Hänßler-Rott dazu grundsätzlich und formuliert dazu noch eine zweite Frage: Was muss man tun, damit es heißt: „Lass’ uns doch mal nach Rudersberg gehen!“ Vielleicht müsse man nicht alles, aber dafür Spezifisches bieten.

Im Tourismus, ergänzt Hänßler-Rott, gebe es gute Angebote. „Die müssen ausgebaut werden.“

Insgesamt geht es ihm darum, dass Rudersberg sein Profil stärkt. „Wo wollen wir in fünf, zehn Jahren stehen? Wo wollen wir angekommen sein?“, fragt Bernhard Hänßler-Rott. Diese Frage finde er viel wichtiger „als Straßen mit Pflastersteinen zu versehen und Stelen mit LED-Lampen“.