Wahl-Check Schwaikheim Weiter Streit um Kindergartenbeiträge

Von den absoluten Zahlen höre sich die Erhöhung wenig an, in Prozenten aber sei sie zweistellig, liegt je nach Betreuungsform zwischen zehn und fast 30 Prozent. Die im Mitteilungsblatt genannte Zahl von acht Prozent gelte nur für die Schulkindbetreuung bis 17 Uhr und sei deshalb so niedrig, weil damit bereits die maximal zulässige Höhe, nämlich die Gebührenobergrenze, erreicht werde.

Marion Wenning, ebenfalls vom GEB, verweist zum einen darauf, dass man die Mehrbelastung für die Eltern aufs Jahr hochgerechnet sehen müsse, und zum andern darauf, dass die Widerspruchsfrist zu der Erhöhung in die Urlaubszeit fiel, also viele Eltern verreist waren.

Mehrkosten von 800 Euro im Jahr

Beide Elternvertreterinnen betonen aber auch, die Gemeinde Schwaikheim biete eine sehr gute Kinderbetreuung mit vielen Angebotsformen an. Es sei klar, dass das viel Geld koste. Ihnen sei auch bewusst, dass die Elternbeiträge nur einen geringen Teil der Kosten decken und dass andere Gemeinden in der Nachbarschaft teilweise noch mehr verlangen. Trotzdem sei nicht einzusehen, dass die 2016 „ausgesetzte“ Erhöhung (damals hatte es im Gemeinderat keine Mehrheit für eine Erhöhung gegeben) ein Jahr später „draufgesattelt“ wurde. Die Gemeinde habe dazu auf die Erhöhung der Personalkosten durch die Ergebnisse der jüngsten Tarifverhandlung für die Erzieherinnen verwiesen. Aber auch hier gibt es ein Lob von den GEB-Vertreterinnen: In Schwaikheim sei anders als anderswo nur kurz gestreikt worden, hätten die Kindergärten nur wenige Tage zu gehabt.

Trotzdem: „Bei einer Familie mit einem Kind, bei der das Kind in die Krippe geht, in die Ganztagesbetreuung, an fünf Tagen in der Woche, macht die Erhöhung 72 Euro im Monat aus, dazu noch die Kosten fürs Mittagessen, dann sind das 600 Euro im Monat und Mehrkosten von 800 Euro im Jahr!“, betont Anja Grünert. Die Gebührenerhöhung sei im GEB oft und lange diskutiert worden. Bei weitem nicht alle Eltern haben Widerspruch eingelegt. Auch mit der Gemeinde, dem Bürgermeister, sei über die Erhöhung gesprochen worden. Die Verwaltung habe eingeräumt, dass die Zeit für die Stellungnahme des GEB zu kurz war. Sie hätten auch den Eindruck, dass Gerhard Häuser durchaus ein offenes Ohr für die Eltern habe. Er habe zumindest, was das Verfahren angehe, Besserung versprochen. „Uns ist klar, dass an der beschlossenen Höhe der Beiträge nicht mehr gerüttelt werden kann.“ Bei dem Widerspruch gehe es vor allem darum, ein Signal der Eltern an die Gemeinde zu senden.

Jana Lingauer arbeitet als Krankenschwester im Krankenhaus auf einer 60-Prozent-Stelle im Dreischichtbetrieb, sie hat ein Kind im Kindergarten, eines in der Schule, beide für jeweils fünf Tage in der Woche in der Betreuung angemeldet, also kein Krippenkind, sonst hätte sie die Erhöhung noch stärker getroffen. Die Betreuungskosten entsprechen etwa einem Drittel ihres Lohns. Sie sagt aber auch: „Ohne die Betreuung könnte ich nicht arbeiten.“

Gar keine Gebühren: Davon halten die beiden GEB-Vertreterinnen nichts

Andernorts gibt es aber auch den Fall null Kindergebühren. Die beiden Frauen winken ab. Da hätten die Eltern kein Mitspracherecht. „Mit welcher Rechtfertigung könnten wir da versuchen, einzuwirken?“, fragt Anja Grünert,, „so können wir sagen, das bezahlen wir, darauf haben wir Anspruch, das verlangen wir. Das würde bedeuten, dass die Gemeinde für den Betrieb noch mehr zuschießen müsste, und damit könnte sich für sie die Frage stellen, ob sie sich diese Qualität weiterhin leisten wolle, und die Antwort darauf wäre wahrscheinlich, dass diese anfängt zu sparen, und zwar am ehesten bei den Erzieherinnen, befürchtet Jana Lingauer: „Qualität hat ihren Preis und es ist okay, dafür zu bezahlen.“ Die Sorge teilt Anja Grünert: „Das könnte sich negativ auswirken. Wir wollen doch, dass die Erzieherinnen qualifiziert und motiviert sind. Die müssen das Gefühl haben, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird.“

Das Geld würde dann doch woanders fehlen

Die Frage sei auch, ob es überhaupt ganz ohne Gebühren gehe. Die Gemeinde habe nur ein bestimmtes Budget zur Verfügung. Müsse sie für die Kinderbetreuung noch mehr ausgeben, würde das Geld eben woanders fehlen. Eigentlich solle es ja ohnehin in die andere Richtung gehen, nämlich die Betreuung noch weiter auszubauen, sowohl morgens früher zu beginnen als auch sie abends länger anzubieten. „Das muss ja alles bezahlt werden, auch das, was an Neubauten und Erweiterungen geplant ist, und auch dazu müssen die Eltern einen Beitrag leisten“, betont Jana Lingauer.