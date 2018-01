Wahl-Check Schwaikheim ZVW-Wahlgespräch: Den Kandidaten auf den Zahn gefühlt

Wo gibt es in Schwaikheim schöne Flecken? Wie kann man diese noch attraktiver gestalten und wie schafft man es, dass sich Schwaikheim auch in Zukunft weiterentwickelt, attraktiv bleibt, so dass sich auch neue Firmen im Ort ansiedeln wollen und vor allem können?

Redakteur Uwe Speiser wird den drei Kandidaten zur Schwaikheimer Bürgermeisterwahl, Amtsinhaber Gerhard Häuser sowie den beiden Herausforderern Edgar Schwarz und Fridi Miller, auf den Zahn fühlen. Magdalena Roscher hat sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Wahlkampf zurückgezogen und wird nicht mehr öffentlich auftreten. Ihr Name ist aber auf dem Stimmzettel bei der Wahl am 28. Januar aus rechtlichen Gründen aufgeführt.

Kandidaten stellen sich den Wählern vor

Außerdem haben die Kandidaten an dem Abend die Möglichkeit, sich in einer Vorstellungsrunde den Wählern zu präsentieren. Bürger sollen die Kandidaten auf diese Weise erleben und ihre Ideen kennenlernen können.

Redakteur Uwe Speiser wird die Bewerber darüber hinaus fragen, welche Ideen sie zu einer weiteren Halle für Trainingseinheiten der Sportvereine haben sowie zum Wunsch der Bürger eines Bürgersaals. Außerdem will er wissen, wie sie Vereine gemeinsam mit der Verwaltung und dem Gemeinderat auch in Zukunft unterstützen können.

Heiße Klinge, die neue Ortsmitte oder das Areal des bestehenden Feuerwehrgerätehauses in der Bismarckstraße sind Begriffe, die vermutlich fallen werden, wenn es um das Thema Wohnraum im Allgemeinen geht sowie bezahlbaren Wohnraum im Ort. Ein Thema wird auch die innerörtliche Verkehrsbelastung sein und die Frage nach Lösungsansätzen.

Auch die Zuhörer sollen zu Wort kommen

Was kann für die Jugend getan werden, was für die Kinder und Schulkinder, und wie steht es eigentlich um die Gemeinschaftsschule? Uwe Speiser wird die Kandidaten auch zu diesen Themen befragen.

Es soll ein Dialog mit den Kandidaten werden, die sich für das Amt des Bürgermeisters bewerben. Deshalb sollen auch Bürger beim ZVW-Wahlgespräch zu Wort kommen. Sie werden ausreichend Gelegenheit haben, das loszuwerden, was sie bewegt und beschäftigt und worauf die Kandidaten dann antworten werden.