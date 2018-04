Wahl-Check Urbach Das wünschen sich die Sportvereine von den Kandidaten

Artmann und Lutz sind die Vorsitzenden der beiden größten Urbacher Vereine. Ersterer steht dem SC Urbach vor, der etwa 15 Mitglieder hat, Zweiterer dem Tennisclub mit seinen knapp 500 Mitgliedern. Lutz sagt, der TC habe eigentlich überhaupt keinen Grund zum Klagen, hat er doch vor nicht allzu langer Zeit die neue (und größere) Tennishalle auf seiner Anlage im landschaftlich höchst sensiblen Gebiet im Bärenbachtal genehmigt bekommen. Und auch gebaut. Und dafür einen Zuschuss von der Gemeinde bekommen.

Harald Lutz: Gemeinde soll für die Kredite der Vereine bürgen

Alles in Butter also? Nicht ganz. Lutz spricht ein Thema an, das alle Vereine beschäftigt, die Investitionen tätigen. „Die Mitglieder machen alles im Ehrenamt“, sagt er. Und weil dem so ist, sind die Vereine bei den Banken nur bedingt kreditwürdig. Das wiederum bedeutet, dass sie „relativ hohe“ Zinsen zahlen müssen, wenn sie einen Kredit benötigen. Zum Beispiel für den Bau einer Tennishalle. Harald Lutz würde sich wünschen, dass die Gemeinde für diese Kredite bürgt, „schließlich nehmen wir ihr ja auch Aufgaben ab“, indem Kinder und Jugendliche – zumindest während des Trainingsbetriebs – betreut würden.

Klage: Wer gut und viel bewirtet, muss auch viel Steuer zahlen

Einen zweiten Schmerz hat Lutz auch. Auf der Anlage des Tennisclubs erfolgt die Bewirtung ebenfalls ehrenamtlich. Das Clubheim läuft ziemlich gut, also kommt recht viel Geld zusammen, wenn nach den Matches das eine oder andere Weizen beziehungsweise Viertele getrunken wird. Das böse Erwachen kommt aber: Denn aus den Bewirtungserlösen muss Gewerbe- und Körperschaftssteuer gezahlt werden. Da beißt nun mal keine Maus einen Faden ab. „Dabei würde uns das Geld sehr guttun bei der Kinder- und Jugendausbildung.“ Deshalb würde es Harald Lutz – und ganz sicher spricht er hier für alle Vereine, denen es ähnlich geht – gern sehen, wenn die Gemeinde den Betrag, der als Steuer fällig wird, den Vereinen in Form eines Zuschusses wieder zurückgeben würde.

Thomas Artmann hat einen anderen Schmerz, nachdem das Espachsportgelände samt Halle jetzt weggefallen ist. Seiner Meinung nach – und da spricht er wohl ganz im Sinne der Mitglieder – braucht der SC einen weiteren Trainingsplatz, vielleicht sogar eine Kalthalle in der Nähe der Wittumhalle. Für ihn stellt sich dann in diesem Zusammenhang die Frage, ob die Gemeinde ihn baut oder ob der Verein das tun muss. Entscheiden wird darüber der Gemeinderat zusammen mit der neuen Bürgermeisterin/dem neuen Bürgermeister.

Artmann: Vereinsförderung der Gemeinde gut

Ansonsten geht Artmann, losgelöst von der Frage, welche Person Jörg Hetzinger nachfolgt, „prinzipiell von Kontinuität aus“. In der Gemeinde Urbach sei die Vereinsförderung sehr gut in einer entsprechenden Richtlinie geregelt. So würden zum Beispiel Investitionsmaßnahmen mit zehn Prozent bezuschusst. Darüber hinaus seien weitere Unterstützungen zum Beispiel in Form von zinsgünstigen Krediten denkbar – sieht Artmann das also etwas anders als Harald Lutz.

Eine tolle Sache ist nach Ansicht des SC-Vorsitzenden auch, dass die Ausbildung von Trainern finanziell unterstützt wird. Dadurch würden die ehrenamtlichen Trainer in die Lage versetzt, ein attraktives Training zu gestalten, so dass Kinder und Jugendliche gerne kommen, um ihren Sport auszuüben. Der Verein bleibe attraktiv, Kinder und Jugendliche verbrächten ihre freie Zeit sinnvoll.

"Froh, dass wir mit Frau Fehrlen oder Herrn Schienmann nun zwei ernsthafte Bewerber haben"

Artmann sagt, er selbst sei vor rund zehn Jahren noch als aktiver Fußball-Jugendtrainer ebenfalls unterstützt worden, als er beispielsweise einen einwöchigen Lehrgang an der Sportschule Ruit besucht habe. Der SC-Vorsitzende hält das „für vorbildliche Regelungen und würde erwarten, dass dies, unabhängig davon, ob das Wählervotum nun zugunsten von Frau Fehrlen oder Herrn Schienmann ausfällt, so bleibt“. Die Gemeinderäte sprächen bei der Ausgestaltung solcher Regelungen ja auch noch ein Wörtchen mit.

Unter dem Strich ist Thomas Artmann „erst einmal froh, dass wir mit Frau Fehrlen oder Herrn Schienmann nun zwei ernsthafte Bewerber haben, so dass der wahlberechtigte Bürger die Wahl hat“.