Wahl-Check Urbach Dieter Schienmann will Bürgermeister werden

Urbach. Damit war nicht unbedingt zu rechnen: Remshaldens Technischer Beigeordneter Dieter Schienmann will in Urbach die Nachfolge von Bürgermeister Jörg Hetzinger antreten. Er hat am Dienstag seine Bewerbung im Rathaus abgegeben. Der 54-Jährige ist damit nach Martina Fehrlen der zweite ernsthafte Kandidat, der seinen Hut in den Ring geworfen hat.