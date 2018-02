Wahl-Check Welzheim Das sind die Kandidaten zur Bürgermeisterwahl

Welzheim.

Wie bereits am Dienstag berichtet, gibt es für die Bürgermeisterwahl in Welzheim am 11. März fünf Kandidaten: Noch zwei weitere Personen haben sich um das Amt beworben, sich der Öffentlichkeit bislang aber nicht offenbart. Am Mittwochabend tagte nun der Gemeindewahlausschuss, so dass wir die beiden Namen jetzt auch nachmelden können.