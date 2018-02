Wahl-Check Welzheim Live: Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterwahl

Ab 19 Uhr: Verfolgen sie die Podiumsdiskussion mit den vier Kandidaten, die sich in Welzheim am 11. März als Bürgermeister zur Wahl stellen, in unserem Livestream.

Wer wird neuer Bürgermeister von Welzheim? Auf diese Frage bietet die Podiumsdiskussion, zu der die Welzheimer Zeitung am 26. Februar, einlädt, zwar keine Antwort. Aber sie ist eine gute Gelegenheit, sich einen Überblick zu den Kandidaten zu verschaffen und sich zu informieren. Redaktionsleiter Hans Pöschko moderiert den Abend mit den Bewerbern.

Den musikalischen Auftakt bestreitet der Ausnahmemusiker Noel Lehar mit seiner Querflöte, mehrfacher Preisträger bei Jugend musiziert. Außerdem konnte Supersportler Niko Kappel, Goldmedaillen-Gewinner und Weltmeister als Gesprächspartner gewonnen werden. Er sitzt auch für die CDU im Gemeinderat. Weitere Gesprächspartner werden sein: die TSF-Vorsitzende Petra Schütte, der Vorsitzende des Historischen Vereins, Dieter Frey, sowie Angelika Böttcher als Sprecherin des Freundeskreises Asyl.

Die Welzheimer wählen am Sonntag, 11. März, ihren neuen Bürgermeister. Für das Amt haben sich Amanda Köhler Eisenmann und Michael Uhl sowie Thomas Hornauer und Friedhild Anni Miller beworben.

