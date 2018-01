Wahl-Check Winnenden Mangel an bezahlbarem Wohnraum

Die BGW baut in wenigen Jahren so viel wie in den vergangenen 20 zusammen nicht. Übernächstes Jahr werden 500 Mietwohnungen zum Bestand gehören und etliche Eigentumswohnungen verkauft sein. Außerdem werden große Mietshäuser generalsaniert. „Das Problem für ein bestimmtes Klientel ist, dass wir keine gebrauchten Wohnungen bauen können, für die wir nur 6,50 Euro pro Quadratmeter verlangen“, sagt Michael Rieger. Jene Menschen müssen wirklich Glück haben, dass jemand, der es sich leisten kann, in eine Eigentumswohnung oder eine teurere Mietwohnung wechselt. Viele große, ältere Wohnungen sind wiederum oft durch Alleinstehende blockiert, obwohl ihnen eine Zwei-Zimmer-Wohnung reichen würde. „Dies ist die am meisten nachgefragte Wohnungsart, darum werden wir ab Februar neun am Posttor und neun am Steinhäusle in neuen Häusern bauen“, sagt der 46-Jährige.

„Mit der Klientel aus Stuttgart haben wir nicht gerechnet“

Obgleich Rieger sieht, wie knapp es im Vergleich zur Vergangenheit zugeht, würde er doch nicht von einer Wohnungsnot sprechen. „Ich kenne niemanden, der auf der Straße sitzt oder sein Zelt vor der BGW aufschlagen muss“, sagt er. Der hohe Druck auf den Markt habe verschiedene Gründe. „Ein Drittel der Anfragen bei uns kommt aus dem Großraum Stuttgart, weil die Leute dort nichts finden oder das, was sie finden würden, nicht bezahlen können.“ 18 Euro für den Quadratmeter seien dort „durchaus üblich“, diesen Leuten kommen BGW-Neubaumieten von 11 bis 11,50 Euro pro Quadratmeter, je nach Lage der Wohnung, günstig vor. „Mit dieser Klientel haben wir bei der Erarbeitung unserer Sanierungs- und Neubaustrategie ehrlich gesagt nicht gerechnet.“

Kommunen haben sich nach der Wiedervereinigung aus dem sozialen Wohnungsbau verabschiedet

Doch warum sind Wohnungen in Ballungsgebieten, wo die Wirtschaft boomt, so knapp geworden? „Politiker werden es nicht gern hören, aber es liegt vor allem daran, dass sich Kommunen nach der Wiedervereinigung flächendeckend aus dem sozialen Wohnungsbau verabschiedet haben“, sagt Rieger. „Davor hat zum Beispiel die Stadt Winnenden den Wohnbau mit einem Darlehen mit 0,5 Prozent Zinsen gefördert, oder sie hat das Bauland vergünstigt verkauft.“ Zweitens haben viele Städte Wohnungen privatisiert. „Dadurch hat das untere Segment der Mieter keinen Zugriff mehr zum Beispiel auf die LBBW-Wohnungen in Stuttgart.“ Drittens dauert es heutzutage wesentlich länger, ein Haus zu bauen. „Nehmen sie das Schelmenholz, dort hat die BGW in den 1970ern nach einem halben Jahr anfangen können zu bauen - heute dauert es zwei Jahre“, so Rieger. Artenschutzuntersuchungen oder Anhörungen der Nachbarn sind bei Gebieten wie Heiße Klinge in Schwaikheim und Schiefersee in Winnenden solche Verzögerer, aber nicht nur. „Es kommen dabei auch wertvolle Anregungen wie zur Posttor-Zufahrt, die wir daraufhin verlegt haben. Aber da die Bevölkerung auch erwartet, dass man auf ihre Bedingungen eingeht, geht schnell ein Jahr ins Land.“

Rieger kalkuliert derzeit mit 2600 bis 3500 Euro für den Quadratmeter

Viertens ist Bauen teurer geworden, für den Quadratmeter kalkuliert Rieger derzeit zwischen 2600 und 3500 Euro pro Quadratmeter, „der höhere Preis kommt durch eine Tiefgarage oder eine Pfahlgründung zustande“. Und: Die Bauvorschriften wurden verschärft, die Preise für Material und Leistung erhöhten sich. Beispiel Eichendorffstraße, neben dem Wöhrle-Areal: Die BGW wird dort drei Mietshäuser abreißen und neu bauen, weil es bei einer Sanierung nicht möglich gewesen wäre, alle Vorschriften umzusetzen. „Jede für sich will ich nicht kritisieren. Es ist sinnvoll, den Brandschutz zu verbessern, in einer Zisterne Regenwasser zu speichern, Dächer zu begrünen. Vielleicht sogar, zwei Radabstellplätze vorzusehen und Häuser besser zu dämmen.“ In der Summe aber seien diese Vorgaben „Preistreiber“, und am Ende zahlt der Mieter, auch mit höheren Strom- und Wartungskosten für technische Anlagen. „Wenn man über bezahlbaren Wohnraum redet, muss man die Warmmiete betrachten“, sagt Rieger. Wären Kommunen Bauherren geblieben, hätten sich die politischen Vorgaben anders entwickelt, mutmaßt er.

Schließlich sind bei Baulandumlegungen die Verhandlungen schwierig wie nie zuvor. „Obwohl der Acker oder die Wiese eine tausendprozentige Wertsteigerung erfährt, sehen es manche Eigentümer nicht als ihre Pflicht an, mitzumachen, wollen das Doppelte an Geld oder einen ganz bestimmten Bauplatz.“ Im Baugebiet Adelsbach, dessen Umlegung einigen Winnender Gemeinderäten viel zu lange gedauert hat, spielten das Baurecht, aber auch das lange Sträuben Einzelner eine Rolle. „Der Verwaltung ist kein Vorwurf zu machen“, sagt Rieger. Enteignung wäre ein legales Mittel zur Beschleunigung einer Baulandausweisung – es anzuwenden traue sich allerdings niemand.