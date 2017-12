Wahl-Check Winnenden Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule: Eltern enttäuscht vom OB

Wie geht es jetzt der Robert-Boehringer-Schule? Gut? Gut wäre etwas anderes. Gut wäre, wenn es überhaupt noch eine Boehringer-Schule gäbe und die Winnender Gemeinschaftsschule einen einzigen Ort hätte in Winnenden. Supergut wäre, wenn sie einen Neubau bekommen hätte. Aber nichts von dem ist der Fall.

Schule auf drei Standorte verteilt

Anruf unter der Winnender Nummer 6 86 03: „Robert-Boehringer-Schule, Winnenden“, meldet sich eine Frau am Telefon. Wenige Minuten später noch mal Anruf unter dieser Nummer: „Ludwig-Uhland-Schule, Schwaikheim, Außenstelle Winnenden, Huy“, meldet sich ein Mann. Es ist Konrektor Michael Huy, und er sagt es völlig korrekt: So heißt die Schule jetzt. Sie ist verteilt auf drei Standorte: Schwaikheim, Winnenden-Bildungszentrum II und Winnenden-Container-Schule. Außen am Bildungszentrum steht immer noch Boehringer-Schule, und die meisten Leute sagen auch diesen Namen. Aber er gilt nicht mehr.

Fünfte Klasse komplett in Schwaikheim

Die gute, alte Winnender Schule befindet sich im Übergangszustand. Ihre jüngste Klassenstufe, die fünfte, ist schon komplett in Schwaikheim. Sie ist aber auch sehr dünn ausgefallen. Nur fünf Winnender Schüler dieses Jahrgangs nehmen den Schulbus nach Schwaikheim. Sie hatten sich im Frühjahr für Winnenden angemeldet, und Bürgermeister Norbert Sailer verhandelte mit den Eltern, dass gleich die komplette Klasse nach Schwaikheim verlegt werden soll, weil die Uhlandschule von sich aus nicht einmal eine einzige komplette fünfte Klasse zustande gebracht hätte.

Eigentlich fand eine Mutter OB Holzwarth ganz sympathisch, aber ...

Es holpert beim Übergang der Winnender in die Schwaikheimer Schule. Eltern haben ihre Kinder anderswo angemeldet, sind auf eine Winnender Realschule ausgewichen. Eine Mutter hatte zwei Kinder an der Boehringer-Schule, eines hätte nach Schwaikheim fahren sollen, eines wäre in Winnenden geblieben. Jetzt sind beide an anderen Schulen, und die Mutter sagt: „Auch wenn ich Herrn Holzwarth ganz sympathisch fand: Mit der Gemeinschaftsschule hat er mich enttäuscht.“

Jasmine Lander, die sehr engagiert für den Schulneubau in Winnenden gekämpft hatte, ist weiterhin enttäuscht und hat selbst die Erfahrung gemacht, dass niemand weiß, wie die Schule jetzt wirklich heißt. Eine Mutter, deren Kinder die Schule wechselten, sagt mittlerweile: „Jede Schule hat ihre guten und schwachen Seiten.“ Sie würde nicht behaupten, dass die Leutenbacher Schule besser sei als die Ludwig-Uhland-Schule, Außenstelle Winnenden. Aber es gibt auch noch andere Faktoren: „Schwaikheim ist halt doch ein bisschen weiter weg.“ Dafür fährt in Leutenbach am Nachmittag der Schulbus zu ungeschickten Zeiten nach Winnenden. Der Standort Winnenden wäre für sie der beste gewesen.

Schwaikheim hat passable Anbindung

Genau betrachtet hat Schwaikheim eine ganz passable Anbindung. Die S-Bahn braucht drei Minuten von Bahnhof zu Bahnhof. In Winnenden sind die Busse mit der S-Bahn vertaktet. Der Bus der Linie 210 fährt stündlich nach Schwaikheim und braucht 16 Minuten vom Winnender Wunnebad bis zum Schwaikheimer Café Rommel, das nahe bei der Schule liegt. Um 7.24 Uhr fährt extra für Schüler ein Bus dieser Linie, damit sie zum Schulbeginn da sind.

Im nächsten Jahr keine sechste Klasse mehr in Winnenden

Dass Schüler von Winnenden nach Schwaikheim zur Gemeinschaftsschule fahren, ist eigentlich nichts Neues. In Zeiten, als Winnenden noch Werkrealschule und Schwaikheim schon Gemeinschaftsschule war, meldeten einige Winnender ihr Kind in Schwaikheim an. Die Kleinen von damals sind jetzt in der neunten und zehnten Klasse. Konrektor Huy berichtet von insgesamt 34 Schülern aus Winnenden, die in Schwaikheim unterrichtet werden. Die Klasse fünf ist komplett in Schwaikheim, wo trotz der Zusammenlegung mit Winnenden nur eine Klasse zustande kam.

In Winnenden sind zurzeit die Klassen 6 und 7 im Hauptbau zusammen mit dem Lessing-Gymnasium, die Klasse 8 Gemeinschaftsschule ist in der Containerschule beim Wunnebad, und die Klassen 9 und 10, die noch Werkrealschule sind, sind auch in der Containerschule. Huy findet: „Es läuft relativ problemlos.“ Rektorin Heike Hömseder ist immer dienstags in Winnenden, Huy montags. So wechseln sie sich die Woche durch ab. Im nächsten Jahr wird es in Winnenden keine sechste Klasse mehr geben und vielleicht schon zwei fünfte Klassen in Schwaikheim – wenn alles so kommt, wie es Konrektor Michael Huy wünscht.