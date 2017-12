Wahl-Check Winnenden Warten vor zugeklebten Scheiben

Vieles hat sich verbessert seither. Aber die Anmutung, sozusagen die Aufenthaltsqualität im Wartestand, ist im Prinzip die alte geblieben. Vor zwölf Jahren versuchte ich mich als Bürger Winnendens anzumelden, erlebte erstmals die Glaswand, damals noch mit blickdichten Vertikal-Lamellen, und später im Büro starke Abwehrtendenzen und betont beiseite schauende Bürostuhlbesitzer.

Wie im „Tatort“: Ich soll meinen Fingerabdruck abgeben

Menschen ändern sich. Personal wechselt. Heute geht es drinnen im Büro ausgesprochen freundlich zu. Die Leute arbeiten zügig, schnell und erklären alles, was nötig ist, in der gebotenen Klarheit. Man fühlt sich wohl bei den freundlichen Bediensteten, selbst wenn es einige gesetzeskonforme unangenehme Überraschungen gibt: Ich soll meinen Fingerabdruck abgeben. Von beiden Zeigefingern. Jeweils 30 Sekunden muss ich sie auf einen Mini-Scanner legen. Damit habe ich als alter „Tatort“-Gucker nicht in dieser zivilen Situation gerechnet. Aber sie lassen mir keinen Ausweg. „Den brauchen wir“, sagt der Mann mit dem Bart – unerbittlich, aber freundlich im Tonfall. Die Prozedur hinter den blickdichten Wänden dauert zehn Minuten, ich lasse mich vermessen, fülle unter freundlicher Mithilfe ein Formular aus, unterschreibe, zahle 60 Euro, und im Januar werde ich einen Reisepass haben. „Wir geben Ihnen dann Bescheid.“ Besser kann’s nicht laufen.

Wartemarken im Rathaus

Gut ist die Bürgerservicestelle erst, wenn man reingekommen ist. Draußen vor der Tür weht immer noch der alte Geist der Abwehranlage. Man sieht Leute suchend das Rathaus betreten. Wenn sie das Schild „Bürgerservicestelle“ in einem Patchwork aus verwirrenden Hinweiszetteln und veralteten Plakaten mit dem Titel „Afrika“, Prospektständern für Wärmedämmung und Kulturprogramme, entdeckt haben, wandert ihr Blick langsam weiter zum Markenspender – einem Gerät, auf dessen Besitz manches Computermuseum stolz wäre. Auf diesem Gerät hängt in geknitterter Klarsichtfolie ein Zettel mit dem rätselhaften Hinweis: „Trotz Papierende können Wartemarken gezogen werden.“ Ein Mann zupft am Zettel, lupft ihn und linst darunter: Nichts. Erst jetzt entdeckt er das kleine Display, worauf steht: „Papierende“. Er drückt auf den grünen Knopf und der Apparat wirft eine Wartemarke aus. Nach ihm ist eine Frau am Drücker, hält ihre Wartmarke in der Hand und fragte die Wartenden in der Runde: „Welche Nummer ist jetzt dran?“ Sie zeigen nach oben zum Display, das in adventlich roten Leuchtziffern die Nummer 82 anzeigt. „Ach so, da.“ Die Frau kommt klar.

Es gongt. Ich drücke auf die Tür. Die blockiert.

Ein synthetischer Gongton säuselt durchs Foyer, und meine Nummer, die 84, leuchtet tiefrot auf. Dann darf ich ja wohl rein in den abgeschirmten Bereich. Ich drücke die undurchschaubare Tür nach innen. Sie blockiert zwei Sekunden lang. Ein Surren. Ich drücke nochmal, und die Tür gibt nach. Wie haben die gemerkt, dass ich da bin? Ich bin auf alles gefasst, und merke, dass das gar nicht nötig wäre.

Meine schnöden Erbnisse von vor zwölf Jahren darf ich langsam vergessen. Jetzt werde ich freundlich begrüßt, an einen Schreibtisch gewunken. „Was können wir für Sie tun?“ „Ich brauche einen Reisepass. Passfoto hab ich dabei“ „Ham Sie auch Ihren alten Reisepass?“ „Oh. Nein. Daran hab ich nicht gedacht. Der ist aber auch 20 Jahre alt.“ „Den können Sie bei Gelegenheit vorbeibringen, wenn Sie jetzt einen Personalausweis dabeihaben.“

Nicht nur ich, auch andere Leute werden freundlich bedient

Nach zehn Minuten ist alles erledigt. Ich gehe recht zufrieden raus und denke mir: Eine verdeckte Recherche ist das auch nicht gerade. Fast jeder im Rathaus kennt mich doch. Sind wir sicher, dass die bei jedem so freundlich sind? Ich frage Leute, die nach mir aus der Bürgerservicestelle rauskommen. „Doch einwandfrei. Die sind freundlich. Es läuft schnell, und ich hab mich wohl gefühlt a drin. Wirklich Super.“ Der Nächste ist genauso zufrieden.