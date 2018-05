Wahl Remshalden Reinhard Molt mit großer Mehrheit gewählt

Es sollte kein langer Wahlabend werden am Sonntag im Remshaldener Rathaus. Bereits zwei Minuten nach 19 Uhr konnte Wahlleiter Dieter Schienmann ein vorläufiges Endergebnis präsentieren. Schneller hat das in den vergangenen, nicht gerade wahl-armen Wochen keine andere Gemeinde geschafft.

Doch jegliche Spannung war bereits um 18.19 Uhr verflogen, als der Wahlbezirk Grunbach-Südwest die erste Tendenz vorgab, raus. Mehr als drei Viertel der Wahlberechtigten hatten sich dort für den parteilosen Reinhard Molt entschieden. Zweitplatzierter mit gut 20 Prozent: Klaus Schäufele. Dahinter, weit abgeschlagen: Axel Fischer mit wenigen Prozenten. Völlig chancenlos: Thomas Hornauer und Fridi Miller.

Klaus Schäufele und Axel Fischer holen in Buoch viele Stimmen

Viel sollte sich daran im Laufe des Abends nicht mehr ändern. Mit jedem weiteren Wahllokal verfestigte sich der deutliche Vorsprung. Den einzigen markanten, wenn auch zu erwartenden Ausreißer hatten die Boucher zu verzeichnen. Zwei der Bewerber, Klaus Schäufele und Axel Fischer leben in diesem Teilort. Daher war es auch keine Überraschung, dass Molt dort lediglich 45,9 Prozent, Fischer hingegen 17,7 und Schäufele gar 34,7 Prozent der Wähler hinter sich vereinigen konnten.

Am Ende des Tages änderte auch dies nichts mehr am ziemlich deutlichen Sieg des 53-jährigen Architekten, für den das neue Amt eine Rückkehr bedeutet. Zwölf Jahre hatte Molt in Remshalden bereits gewirkt und als Technischer Beigeordneter und damit Bauamtsleiter maßgeblich jenes Rathaus architektonisch mitgestaltet, das er nun, so seine Planung, zum 1. Juli als Chef übernehmen wird.

Spagat zwischen Filderstadt und Remshalden

Bis dahin gibt es für den neuen Bürgermeister in Filderstadt aber noch eine Menge zu tun. Dort ist er seit 2012 Baubürgermeister und gerade mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplans beschäftigt. Deshalb sei es für ihn, der in Lorch wohnt, auch ein ziemlicher Spagat gewesen, zeitgleich Wahlkampf in Remshalden zu führen. „Ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass die Familie da mitgezogen hat“, sagte Molt am Wahlabend.

Von dem Ergebnis zeigte er sich „überwältigt“. Mit „viel Rückenwind“ könne er damit nun in die Legislaturperiode starten. „Es ist ein Ergebnis, das aber auch gleichzeitig ein Stück weit Demut auslöst“, so Molt, der sich seinen hohen Stimmenanteil damit erklärt, dass ihm seine Verwaltungserfahrung zugutegekommen sei und er in den zwölf Jahren als Bauamtsleiter wohl keinen schlechten Eindruck bei den Bürgern hinterlassen habe.

Thema Mobilität im Fokus

Als erste Amtshandlung werde er sich nun einen neuen Kämmerer suchen – angesichts der Haushaltslage der Gemeinde eine besonders wichtige Aufgabe. Außerdem versprach er, das Thema Mobilität anzupacken. Wobei er sich dabei nicht nur auf den Nahverkehr fokussieren, sondern weiterdenken wolle. Denn das sei ein Thema, das auch über Remshalden hinaus die Bürger bewege: „Die ganze Region muss sich damit beschäftigen. Denn wenn wir das nicht tun, dann werden wir irgendwann mal am Individualverkehr ersticken.“

Dieter Schienmann, Nachfolger von Molt im Amt des Technischen Beigeordneten der Gemeinde und unlängst selbst Bürgermeisterkandidat, war sichtlich froh über das „starke Mandat“ der Wähler für seinen neuen Chef. „Das freut uns alle ungemein. Wir heißen ihn herzlich Willkommen hier zurück im Rathaus nach sechs Jahren und freuen uns auf eine sehr gute Zusammenarbeit in der Zukunft“. Eine Aussage, für die er von den anwesenden Bürgern im Rathaus lang anhaltenden Applaus bekam.

Zwei kleine Schönheitsfehler gibt es von diesem Wahlabend im Rathaus jedoch noch zu verkünden: Von seinen Mitbewerbern um das Amt war keiner gekommen, um zu gratulieren. Und mit lediglich 48,9 Prozent fiel die Wahlbeteiligung eher schwach aus. Womöglich lag es am sonnigen Wetter. Vielleicht waren sich viele Remshaldener aber auch vorher schon recht sicher, wer an dem Abend das Rennen machen wird.