Waiblingen P+R-Parkhaus am Bahnhof: Abriss hat begonnen

Waiblingen.

Am Mittwoch haben die Abrissarbeiten am Parkhaus Innerer Weidach am Bahnhof Waiblingen begonnen. Bagger machten sich auf dem obersten Parkdeck am Bodenbelag zu schaffen. Das Parkhaus ist schon seit 23. März gesperrt. Nach dem Abbruch des in die Jahre gekommenen Parkhauses entsteht ein Neubau mit 580 Stellflächen, deutlich mehr als bislang.