Waiblingen.

Ein 55-jähriger BMW-Fahrer hat am Mittwoch gegen 7.20 Uhr beim Einfahren auf die Westumfahrung eine 23-jährige BMW-Fahrerin übersehen und ist mit ihr zusammengestoßen. Der Wagen der jungen Frau wurde dabei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste, so die Polizei. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 12 000 Euro.