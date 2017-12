Waiblingen 14-Jähriger versucht, Handtasche zu rauben

Waiblingen.

Ein 14-Jähriger hat am Samstagabend (02.03.) versucht, einer 17-Jährigen die Handtasche zu entreißen. Die Frau war gegen 20.45 Uhr mit einer Freundin in der Bahnhofstraße unterwegs gewesen. Der 14-Jährige griff nach der Tasche. Die junge Frau hielt die Tasche fest und schrie um Hilfe. Nach kurzem Hin und Her und Gezerre ergriff der 14-Jährige ohne Tasche die Flucht.