Waiblingen 19-Jähriger flüchtet vor Verkehrskontrolle

Waiblingen. Ein 19-Jähriger hat in der Nacht zum Dienstag (17.10.) versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen und ist mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geflüchtet. Letztendlich hielt der junge Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und das Auto unerlaubt in Gebrauch genommen hatte, doch noch an.