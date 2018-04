Waiblingen 22-Jähriger nach versuchtem Totschlag in U-Haft

Waiblingen.

Ein 22-jähriger Gambier hat am Samstagabend am Bahnhof Neustadt-Hohenacker einen 17-jährigen Italiener massiv angegriffen und wurde nun wegen versuchtem Totschlag festgenommen. Laut Polizeibericht war der 22-Jährige um kurz vor 13 Uhr mit dem 17-Jährigen in Streit geraten.