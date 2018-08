Waiblingen 26-Jährigen in S-Bahn geschlagen

Neustadt-Hohenacker.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend (31.07.) gegen 19.15 Uhr einen 26-jährigen Reisenden in einer S-Bahn der Linie S3 in Fahrtrichtung Backnang geschlagen. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll der mutmaßliche Täter den 26-Jährigen kurz vor dem Halt in Neustadt-Hohenacker mit der Faust auf das linke Ohr geschlagen haben und anschließend unerkannt geflüchtet sein.