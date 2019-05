Waiblingen 26-Jähriger auf P&R-Parkplatz ausgeraubt

Waiblingen.

Ein 26-jähriger Mann wurde bereits am 2. Mai auf dem P&R-Parkplatz beim Waiblinger Bahnhof ausgeraubt. Die Tat wurde erst nachträglich polizeilich gemeldet. Demnach wollte der Mann gegen 23.30 Uhr in sein Auto einsteigen, als er von einem Fremden angesprochen wurde. Der Unbekannte verlangte Bargeld, bedrohte den Mann mit einem Messer und zwang den 26-Jährigen so zur Herausgabe seiner Geldbörse. Der Täter entnahm einen dreistelligen Bargeldbetrag und verlangte zudem noch den Ehering seines Opfers. Mit der Beute flüchtete der Räuber zu Fuß stadteinwärts in Richtung Fronackerstraße.