Waiblingen 29-jährige Frau belästigt

Waiblingen-Hohenacker.

Eine 29-jährige Frau ist am Montag von einem unbekannten Mann belästigt worden. Sie ging die Straße Immenhäldle entlang in Richtung eines angrenzenden Feldwegs. Dort stand ein älterer Mann und beobachtete sie. Als die Frau an ihm vorbei gehen wollte, wurde sie von ihm angesprochen. Er fragte, ob sie eine Türkin sei. Später wollte er sie am Oberarm fassen. Dies wehrte die 29-Jährge ab, woraufhin der Mann der Frau zwei Mal ans Gesäß fasste. Der Mann entfernte sich dann in Richtung Bahnhof.