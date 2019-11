Waiblingen 30 Jahre Mauerfall: Verhaftet, verurteilt, freigekauft

Als guter Schüler, Sportler, Agitator der Freien Deutschen Jugend (FDJ) und Abiturient schien das Leben von Mike Michelus als Bilderbuch-Sozialist in festen Bahnen. Weil seine alleinerziehende Mutter den ganzen Tag berufstätig war, wurde er vor allem von seinen Lehrern erzogen: überzeugten Kommunisten, die ihn zu einem linientreuen Bürger machen wollten. Schon als 16-Jähriger verpflichtete er sich auf sanften Druck von oben zum dreijährigen Wehrdienst: Der junge Mike hätte in der DDR leicht Karriere machen können.

"Ich wollte mit dem System nichts mehr zu tun haben"

„Ich habe mich selbst als kleinen Kommunisten bezeichnet“, erzählte Michelus, der heute Bühnentechniker beim Theater Lindenhof in Melchingen ist, vor Oberstufenschülern der Kaufmännischen Schule. Seine Zweifel am System kamen leise und allmählich. Ein verpöntes Konzert, ein verbotenes Schultheaterstück; Lehrer, die die eigenen Wahrheiten nach politischen Vorgaben änderten; Diskussionen über die Umweltverschmutzung in der DDR, die von Staats wegen unterdrückt wurden: „So wollte ich nicht werden“, sagt Mike Michelus. Das Gymnasium sei für ihn die Zeit der Ernüchterung gewesen. „Ich wollte mit dem System nichts mehr zu tun haben.“

Während die anderen Schüler im Unterricht saßen, verteilte er in seiner Schule heimlich Flugblätter über die Abholzung des Regenwaldes. Prompt kam die Stasi an die Schule, um die Umweltschutzgruppe zu ermitteln. Kurz vor dem Abitur schmiss der frühere Vorzeigeschüler die Schule und zog zu Hause aus. Dass er nicht arbeitete, war nicht ungefährlich: Die Pflicht auf Arbeit war von Staats wegen verordnet. Er lernte Leute aus der Punkszene kennen, wollte anders sein und anders aussehen als die Normalbürger in der DDR: Deshalb lief er mit Stroh auf dem Kopf rum („Das hat funktioniert“), setzte sich in eine Mülltonne und brüllte die Leute an („aber ohne sie zu beleidigen“). Später las er in einer Beurteilung über ihn, dass ihn eine Lehrerin als sehr bösartigen Menschen bezeichnet hatte. Dabei, sagt er, sei er vor allem verzweifelt gewesen und auf der Suche nach einer Zukunft. Heute sagt er: „Wir haben provoziert, um die Zeit zu vertreiben. Wir wollten nicht werden wie die Alten.“