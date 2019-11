Waiblingen 40 Jahre Weltladen: Faire Mode, feine Geschenke

Mitten in der Fußgängerzone in der Langen Straße ist der Weltladen ein kleiner Hingucker. Vor dem Geschäft stehen ein Tischchen und Korbsessel, das Schaufenster ist liebevoll dekoriert. Modische Teile, weiche Socken, Stulpen, ein Rucksack, alles Ton in Ton, sorgen dafür, dass manche Passantin stehen bleibt und spontan den Laden betritt. „Wir haben viele Stammkunden“, sagt Ladenleiterin Evemarie Fessmann. „Doch seit dem Umzug im März vom Hochwachtturm kommen viele Leute rein, die vom Schaufenster angezogen werden.“

Und das ist gut so. Denn trotz Plakaten, Newsletter und Kinowerbung dümpelte das Geschäft abseits von der Fußgängerzone am Hochwachtturm vor sich hin. „Der Verkauf ist nicht gelaufen“, sagt Marta Hartusch, Geschäftsführerin der Weltladen Backnang GmbH, zu der die Läden in Backnang, Murrhardt und Waiblingen gehören. Als Teil des Einzelhandels sei der Weltladen nicht nur auf attraktive Waren, sondern auch eine auf eine gute Lage angewiesen. „Unsere Lage hier ist 1 a“, freut sich die Geschäftsführerin.

Lage in den Entwicklungsländern ist kaum besser geworden