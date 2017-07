Waiblingen 44 Teams beim Drachenbootcup

Waiblingen. Der 13. Drachenbootcup findet am Samstag, 8. Juli, von 10 Uhr an auf der Rems am Bootshaus des Ruderclubs Ghibellinia Waiblingen statt.

Insgesamt haben sich 44 Männer-, Frauen- und Mixed-Mannschaften angemeldet, die mit je 16 Paddlern und einem Trommler auf der circa 250 Meter langen Strecke an den Start gehen und in mehreren Rennen um den Sieg kämpfen werden. Zusammengehörigkeitsgefühl und Gruppendynamik stehen einer Pressemitteilung zufolge an diesem Tag im Vordergrund – es sitzen im wahrsten Sinn des Wortes alle in einem Boot.