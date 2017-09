Waiblingen 87-Jährige missachtet Vorfahrt

Waiblingen.

Eine 87 Jahre alte Frau verursachte am Donnerstag beim Abbiegen einen Unfall. Die Daimler-Fahrerin missachtete die Vorfahrt einer 49 Jahre alten Skoda-Lenkerin. Die 87-Jährige war in der Beinsteiner Straße unterwegs und wollte nach links auf die Straße "An der Talaue" in Richtung Waiblingen abbiegen.