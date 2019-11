Waiblingen Acht Tipps für den Weihnachtsmarkt

4. Was gibt es zum Essen und zum Trinken?

Die Auswahl rund um den Marktplatz ist groß. Es gibt kulinarische Spezialitäten, unter anderem Flammkuchen, Burger, Maultaschen und Spätzle. Wer auf der Suche nach Süßem ist, wird am Mittwoch, 4. Dezember, in der neuen Waiblinger Hütte fündig. Es gibt Schokolade und Gebäck von der Waiblinger Tafel, am Donnerstag, 12. Dezember, Marmelade und Gebäck des Deutschen Roten Kreuzes und am Samstag, 14. Dezember, Schokoladenkekse mit Waiblinger Motiven vom Heimatverein. Um sich in der kalten Jahreszeit warm halten zu können, gibt es Winzerglühwein (rot, weiß und rosé), Feuerzangenbowle, Glühweinsekt, aber auch verschiedene alkoholfreie Getränke. Wer wissen möchte, wie die Mischung aus Wein und Energy Drink schmeckt, darf die „Flying Weinprobe“ dienstags von 18 Uhr an nicht verpassen. Im Anschluss daran gibt es eine Feuershow.

5. Kann ich hier noch schnell Geschenke für Heiligabend besorgen?

Auf dem Weihnachtsmarkt hat man die ideale Möglichkeit, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Im Schlosskeller sind handgefertigte Präsente zu finden – von Seifen über Papierkunst bis Lederwaren. Hier kann übrigens auch die Künstlerausstellung „Art-verwandt“ im historischen Gewölbekeller bis Sonntag, 15. Dezember, besucht werden. Die Öffnungszeiten sind mit denen des Weihnachtsmarktes identisch.

6. Ist auch etwas für die Kinder dabei?

Selbstverständlich: Wer den Nikolaus höchstpersönlich erleben möchte, hat dazu Gelegenheit am Freitag, 6. Dezember. Darüber hinaus gibt es täglich zwei kostenlose Aufführungen des Kasperletheaters um 15.30 Uhr und 17 Uhr. Der Verein Innenstadtmarketing bietet in Kooperation mit der Familienbildungsstätte (FBS) in den Räumen der FBS an zwei Samstagen eine kostenlose Kinderbetreuung für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

7. Wo gehe ich hin, wenn ich mal dringend auf die Toilette muss?

Wenn die Blase nach mehreren Tassen Glühwein drückt, stehen folgende Toiletten zur Verfügung: die öffentliche Toilette im Rathaus, sie wird während des Weihnachtsmarkts tagsüber zusätzlich gereinigt; die Toilette im Schlosskeller (während der „Art-verwandt“-Ausstellung); und die Toilette im Kameralamtskeller während der Adventskalenderausstellung.

8. Wo kann ich parken?

Geparkt werden kann auf den üblichen Parkplätzen und in den Parkhäusern beispielsweise in der Marktgarage. Wer der Umwelt etwas Gutes tun oder einfach nicht auf den Glühwein verzichten möchte, kann seinen Wagen stehen lassen und auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen. An den Adventssamstagen 30. November, 7. und 14. Dezember ist der ÖPNV kostenlos.