Waiblingen Achtung: Betrug mit dem Teppichtrick

Nicht nur in Waiblingen, sondern auch in Ludwigsburg und Pfullingen, in Baden und Bayern – in ganz Süddeutschland war der smarte Herr unterwegs, um seine Opfer abzuzocken. Und das mit System: Seine wortreichen Versprechungen, so Richterin Figen Basoglu-Waselzada machte er immer nur mündlich. In seinen Kommissionsverträgen trat er dagegen lediglich als Vermittler auf. Die Teppiche, die ihm auf diese Weise anvertraut wurden, brachte der 55-Jährige tatsächlich in eine Reinigungsfirma. Auch dieses Unternehmen blieb auf seinen Kosten sitzen, wie der Inhaber in der Verhandlung aussagte. Die Reinigungsarbeiten, die in Auftrag gegeben worden waren, wurden nämlich nur unregelmäßig und schließlich gar nicht mehr bezahlt. Zwar holte der Angeklagte manche Teppiche wieder ab und brachte sie den Eigentümern, ohne einen Käufer gesucht zu haben, gereinigt zurück. Auf anderen Teppiche blieb das Reinigungsunternehmen aber sitzen. Manche Teppiche hätten drei Monate in der Reinigung gelegen, sagte Richterin Basoglu-Waselzada. Mit der Folge, dass die Reinigungsfirma die Teppiche nicht mehr reinigte.

Nie beabsichtigt, einen Teppich zu verkaufen

40- bis 50-mal wirkte der Betrüger nach Schätzung der Richterin derart überzeugend, dass die Leute ihm die Geschichte abnahmen. Längst nicht alle Opfer hätten ihn aber angezeigt. In den 16 Fällen, die vor dem Waiblinger Amtsgericht verhandelt wurden, waren die Teppiche noch nicht einmal gereinigt worden, obwohl die Betroffenen dafür insgesamt 37 000 Euro gezahlt hatten. Einen Teppichverkauf hatte es kein einziges Mal gegeben.

Für die Richterin war klar: Den Verkauf hatte er auch nie beabsichtigt. Für diesen Betrug wurde der Mann zu einem Jahr und fünf Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Zu seinen Gunsten hatte nach Ansicht der Richterin sein volles Geständnis gesprochen, zudem saß er über Weihnachten drei Wochen in Untersuchungshaft, was ihm offenbar ziemlich zu schaffen gemacht hatte. Aufgrund seiner Kontakte und engen Bindung zu seiner Familie ging die Richterin von einer positiven Sozialprognose aus. Zu seinen Ungunsten habe gesprochen, dass vor allem ältere Menschen betrogen wurden. Den finanziellen Schaden muss der Angeklagte ersetzen. Den erlittenen Vertrauensbruch seiner Opfer kann er nicht wiedergutmachen.