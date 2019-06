Waiblingen Ärger mit Mietern? Es geht auch anders

Als die indische Familie, inzwischen zu dritt – ihr Sohn wurde in Deutschland geboren –, im Mai des vergangenen Jahres auszog, war für die Wohnungsbesitzerin klar: „Das machen wir noch mal im gleichen Stil.“ Bei der Relocation-Firma hatte sie diesmal allerdings kein Glück, dort bekam sie die Auskunft, es gebe derzeit kaum Bedarf, da die großen Automobilfirmen in der Region sich derzeit im Umbruch befänden und ausländische Arbeitnehmer daher eher nur für kürzere Zeiträume hier beschäftigten. Bürkle nahm die Vermietung also kurzentschlossen selbst in die Hand, schaltete eine Anzeige – und hatte wieder Glück.

Verständnis, aber: „Leerstand ist immer blöd.“

„Unsere neuen Mieter kommen auch wieder aus Indien und wir haben ein genauso gutes Verhältnis zu ihnen. Wir sind schon einige Male indisch bekocht worden“, erzählt Bürkle. Im kommenden Jahr wird die Familie ausziehen, wie es dann mit der Wohnung weitergehe, werde sie sehen, sagt Bürkle. „Vielleicht zieht eins unserer Kinder ein, unsere Tochter ist gerade auf Wohnungssuche.“ Eine Kündigung wegen Eigenbedarfs schließt die Vermieterin aber aus. „Das wäre eine große soziale Härte für die Familie, wenn sie jetzt für so kurze Zeit nach neuem Wohnraum suchen müsste“, betont sie.

Auch wenn Bürkle selbst nur gute Erfahrungen gemacht hat, kann sie Vermieter verstehen, die nach schlechten Erfahrungen ihre Wohnungen aus Angst vor neuem Ärger lieber leer stehen lassen. „Bei mir rufen ja viele Vermieter wegen Beratungen an, da höre ich schon teils schlimme Geschichten“, sagt sie. Das bedeute aber nicht, dass sie es gut finde, denn: „Leerstand ist immer blöd.“ Ähnlich sieht das auch Hans Krauter, der in Winnenden drei Wohnungen vermietet. Er ist im Ausschuss des Haus- und Grundbesitzervereins tätig und hört dort auch immer wieder von Streitfällen. Er könne deshalb verstehen, wenn Hausbesitzer zögerten, zu vermieten – auch wenn es für ihn selbst nicht infrage käme, eine Wohnung leer stehen zu lassen. Und dabei geht es ihm nach eigener Aussage nicht in erster Linie ums Geld.

Besser ein gutes Verhältnis als höchsten Gewinn

„Ich bin einfach von Haus aus sozial eingestellt“, sagt Krauter. Der Immobilieneigentümer vermietet Wohnungen daher zu Quadratmeterpreisen zwischen 6,49 Euro und 7,59 Euro – Kaltmieten, die sich am unteren Rand des Mietspiegels bewegen. Eines der Mietverhältnisse besteht bereits seit 13 Jahren, eine Mieterhöhung hat es seitdem nicht gegeben. Ihm sei ein gutes Verhältnis zu seinen Mietern wichtiger, als den größtmöglichen Gewinn herauszuschlagen, sagt Krauter. „Ich höre das ganze Jahr über nix und bin damit zufrieden“, berichtet der Vermieter. Zuverlässige Mieter sind Krauter viel wert: „Wenn mich jemand samstagabends wegen eines tropfenden Wasserhahns anrufen würde, müsste ich neun Euro pro Quadratmeter verlangen“, rechnet er vor.

Eine schlechte Erfahrung hat Krauter auch schon machen müssen. Ein Mieter hinterließ Schäden in der Wohnung, die er vor seinem Auszug nie angezeigt hatte. Das sei aber „Schnee von gestern“ und eine Kündigung habe er deswegen auch nicht aussprechen müssen. Der Mieter sei aus persönlichen Gründen weggezogen. Am Ende bleibt es für Krauter dabei: „Der Mieter ist nicht der Feind des Vermieters.“