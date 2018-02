Waiblingen Ärger wegen Toilette an der B 14

Waiblingen. Stinksauer ist ein Leser unserer Zeitung wegen der Toilettenanlage an der B 14 am Sörenberg. Nach einer Reparatur sei die Benutzung der Toilette gefährlich geworden. Erst auf Druck habe die Straßenmeisterei reagiert. Zudem sei das Klo ständig verschmutzt und in miserablem Zustand.