Waiblingen Altenheim: Infizierter Bewohner verstorben

Auch nach Ansicht des Landratsamtes wurde im Haus Elim beim Umgang mit dem Corona-Virus nichts versäumt. Der betagte Bewohner sei am 21. März positiv getestet worden, so der Erste Landesbeamte Dr. Peter Zaar. Bei einer Nachtestung sei das Virus nicht mehr festgestellt worden, die Infektion also überwunden gewesen. Fest steht, dass der Verstorbene schon vor der Infektion schwer krank war. Ob er nun an oder mit Corona verstorben sei, könne man letztlich nicht beantworten.

Korrekt war nach Einschätzung Zaars, dass in Bittenfeld zunächst nur die engen Kontaktpersonen getestet wurden. Bis vor Kurzem habe diese Regelung gegolten, um die überforderten Labore nicht unnötig zu belasten. Erst Ende vergangener Woche sei das Gesundheitsamt zum Schutz der Bewohner in Pflegeheimen dazu übergegangen, bei einer Corona-Erkrankung alle Bewohner und Mitarbeiter in den betroffenen Heimen zu testen. „Deshalb haben wir am 6. und 7. April im ganzen Haus Elim Abstriche gemacht“, erklärt Peter Zaar.

Dass die Pfleger keine Schutzkleidung hatten, ist nach Ansicht des Ersten Landesbeamten schon deshalb nicht möglich, weil Gengenbach beim Landratsamt wegen des infizierten Mannes steigenden Bedarf gemeldet hatte. Den angeforderten Schutz habe das Landratsamt auch geliefert. „Sie hatten die Masken, sie haben sie eingesetzt und von uns Nachschub bekommen“, sagt Peter Zaar.

Was nicht jeder verstehen kann: Pfleger und Pflegerinnen, die engen Kontakt mit einer infizierten Person hatten, dürfen unter bestimmten Voraussetzungen trotzdem arbeiten. Oberste Priorität habe, dass die Versorgung der Heimbewohner sichergestellt bleibt. Wo möglich sollten enge Kontaktpersonen auch im medizinischen Bereich und in der Pflege 14 Tage zu Hause bleiben, sagt Peter Zaar. „Die Heimbetreuung steht aber an erster Stelle“, sagt Peter Zaar. Natürlich sei dabei durch entsprechende Schutzausrüstung sicherzustellen, dass das Virus nicht weiterverbreitet wird. Sollte diese vor Ort nicht vorhanden sein, unterstützt das Landratsamt.