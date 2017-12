Waiblingen Altglascontainer in Brand gesteckt

Waiblingen.

In der Christofstraße lösten am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr zwei brennende Altglascontainer einen Einsatz der Feuerwehr aus. Zum Zeitpunkt der Brandentstehung konnte von einem Zeugen ein Mann im Bereich der Altglascontainer beobachtet werden. Der Mann wird als etwa 1,60 Meter groß beschrieben, etwa 50 bis 60 Jahre alt, und war mit einem weinroten Anorak bekleidet. Der Unbekannte führte ein Damenfahrrad mit mehreren Taschen am Lenker mit sich.