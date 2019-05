Waiblingen Am Bahnhof fehlen Parkplätze

Waiblingen. Dienstagmorgen, 7.15 Uhr: Alle Parkplätze am Waiblinger Bahnhof sind belegt. So schildert es ein WKZ-Leser. Was ihn besonders ärgert: Viele der Autos werden seiner Meinung nach nicht von Pendlern abgestellt, sondern von Mitarbeitern der umliegenden Firmen. Laut Ordnungsamt ist der Parkdruck der Stadt bekannt – eine kurzfristige Lösung aber nicht in Sicht.